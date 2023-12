Mainz 05 nach "absurder" Niederlage zwischen Fassungslosigkeit und Trotz

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 kassiert mit dem 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim den nächsten Rückschlag im Abstiegskampf. Trainer Jan Siewert und die Mannschaft zeigen sich jedoch weiter kämpferisch - trotz einer schweren Aufgabe vor der Brust.

Mainz 05 war gegen Heidenheim früh auf die Verliererstraße geraten. Schon in der zwölften Minute erzielte FCH-Angreifer Marvin Pieringer das Tor des Tages für den Aufsteiger. Die Rheinhessen konnten dem Treffer trotz zum Teil drückender Überlegenheit nichts mehr entgegensetzen.

"Die Enttäuschung ist sehr groß. Es ist hart, dieses Spiel so zu nehmen", sagte Siewert nach dem Spiel im ARD-Interview. "Wir haben alles versucht, aber am Ende hat es leider nicht gereicht." Dabei machte dem 41-Jährigen vor allem zu schaffen, dass sich die 05er trotz einer guten zweiten Halbzeit und einigen Chancen nicht belohnten. "Es ist absurd in dem Moment. Aber es bringt nichts zu lamentieren."

Marco Richter: "Haben Scheiße am Fuß"

Marco Richter, einer der Aktivposten der 05er gegen Heidenheim, ging selbstkritisch mit der Niederlage um. "Eine sehr schwache Vorstellung von uns im letzten Heimspiel. Wir haben den Kampf in der ersten Halbzeit gar nicht angenommen. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser", sagte der Offensivspieler, um daraufhin die sportliche Situation bei den Rheinhessen ziemlich knapp und treffend zusammenzufassen: "Wir haben auch ein bisschen die Scheiße am Fuß."

So fassungslos alle Akteure der Mainzer nach dem Abpfiff waren, so kämpferisch zeigten sie sich nach dem Spielende bereits wieder. "Trotzdem hilft es ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen einfach weitermachen", sagte Richter, der den 05ern im letzten Spiel des Jahres bei Borussia Dortmund (Dienstag, 20:30 Uhr) trotz der sportlich prekären Situation etwas zutraut. "Wir haben ein schwieriges Spiel vor der Brust. Das wollen wir seriös und mit allem in unserer Macht stehende angehen. Vielleicht können wir da die drei Punkte mitnehmen, das ist unser oberstes Ziel."

Mainz 05 mit guten Erinnerungen an Dortmund

Siewert schlug in die selbe Kerbe wie Richter. Auch der Trainer setzt auf das Gastspiel in Dortmund, um die Niederlage gegen Heidenheim zu korrigieren. "Wir müssen in Dortmund alles aufbieten und auch dort wieder unser Herz auf dem Platz lassen, um da etwas zu ziehen", sagte Siewert.

Der Trainer baut in der schwierigen Phase darauf, dass alle im Verein an einem Strang ziehen. "Die Stärke von Mainz 05 ist, zusammenzubleiben und zusammenzuhalten in diesen Momenten. Und dann wirst du auch wieder kommen. Irgendwann wirst du belohnt."

Die Favoritenrolle zwischen dem BVB und den Mainzern dürfte am Dienstag zwar klar zugunsten der Dortmunder vergeben sein. Mut machen sollte den Rheinhessen allerdings der Auftritt am letzten Spieltag der vergangenen Saison, als die 05er den Partycrasher gaben und dem BVB durch ein 2:2 die Meisterschaft verdarben.

