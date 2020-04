Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer hofft vor einer Fortsetzung der Fußball-Bundesliga auf mindestens 14 Tage mit richtigem Training.

"Ich habe gesagt, wir brauchen mindestens zwei Wochen, um das Verletzungsrisiko für die Spieler auszuschließen", sagte der Coach in einem Sport1-Interview am Freitag. "Das ist das absolute Mindestzeitmaß, um die Spieler ordentlich auf die Spiele vorzubereiten, welche dann auch eine Anpassung bringen." Derzeit müssen die Profis bei den Übungsgeinheiten Abstand halten.

Er erwarte "kuriose Dinge" bei einer möglichen Fortsetzung der Saison, sagte Beierlorzer. "Es muss ja vor dem Spiel getestet werden. Wenn man sich in die Situation hineinversetzt, was alles passieren könnte, dann kann und wird es kuriose Situationen geben." Der Coach fügte an: "So etwas haben wir alle noch nicht erlebt." Ob die Bundesliga nach mehrwöchiger Corona-Pause tatsächlich bald wieder spielt, ist derzeit offen.