Mainz 05 darf dank einer Ausnahmegenehmigung den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Als einziger Club in Rheinland-Pfalz. Eine Extrawurst für den Fußball-Bundesligisten.

Am Dienstag war Trainingsauftakt bei Mainz 05 nach der Corona-Zwangspause. Zwar müssen die Einheiten aktuell unter strengen Auflagen ablaufen, aber trotzdem ist es für die 05er der erste Schritt zurück ins normale Fußballgeschäft. Trainiert wurde in Kleingruppen mit dem nötigen Abstand, Zweikämpfe und Körperkontakt wurden weiterhin vermieden. Trotzdem ist ein Training mit Ball, außerhalb der eigenen vier Wände, jetzt durch eine Ausnahmeregelung des Gesundheitsamtes der Stadt Mainz erlaubt.

Dauer 1:39 min Mainz 05 trainiert wieder Mainz 05 trainiert wieder Stück SWR Aktuell 18 Uhr Felix Mansel

Handball wird noch nicht trainiert

Anders geht es dagegen zum Beispiel den Handballern in Rheinland-Pfalz. Auch die Eulen Ludwigshafen spielen Bundesliga, auch im Handball ist die Saison bisher nur ausgesetzt und nicht beendet. Aber die Eulen verfügen nicht über ein eigenes Trainingsgelände, so wie Mainz 05. Ihre Einheiten finden in städtischen Sporthallen statt und die sind weiterhin geschlossen.

Trainer Benjamin Matschke hält ein Handballtraining aktuell aber sowieso nicht für machbar: "Profi-Fußballmannschaften sind im Gegensatz zu den Profi-Handballern in der Lage, den Sicherheitsabstand sowie die notwendigen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ein Fußballverein, der auf betriebseigenem Gelände auf drei bis vier Plätzen an der frischen Luft in Kleingruppen trainieren kann ist schlichtweg nicht vergleichbar mit einem Handballclub, der in einer städtischen Halle auf engstem Raum trainiert." Auch die Geschäftsführerin der Eulen, Lisa Heßler, schließt jede Art von gemeinsamem Training noch aus. "Es ist im Moment schwer vorstellbar und auch nicht möglich, die Regeln zur Kontaktsperre mit dem regulären Trainingsbetrieb in Einklang zu bringen. Wir Sportler sind Vorbilder für große Teile der Gesellschaft - daher ist es umso wichtiger, sich an die vorgegebenen Maßnahmen der Bundesregierung zu halten, um unserer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden", so die Eulen-Chefin.

Auch Drittligisten weiter ohne gemeinsames Training

Auch beim 1.FC Kaiserslautern trainieren die Profis weiter individuell und im Online-Training. Aber die Verantwortlichen bleiben trotz der Mainzer Ausnahmeregelung entspannt. FCK-Sportdirektor Boris Notzon: "Stand jetzt werden wir am 20. April wieder in das Mannschaftstraining einsteigen können. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, verlängern oder sich eine zeitnahe Fortführung der Ligaspiele anbahnen, behalten auch wir uns einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung ebenfalls vor."

Keine Ungunst also bei den anderen rheinland-pfälzischen Sportprofis. Wie die Amateure es sehen, dass ihr Vorbilder jetzt wieder kicken dürfen und sie nicht, das bleibt abzuwarten. Der Profifußball ist und bleibt doch einfach etwas Besonderes.