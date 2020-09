Mainz 05-Sportvorstand Rouven Schröder war selbst mal ein "robuster" Innenverteidiger. Die braucht Mainz gegen Leipzig auch. Die 0:8-Niederlage im letzten Duell gegen RB steckt zwar nicht mehr in den Knochen - ist aber immer noch ein Thema.

Trainer Achim Beierlorzer will mit Mainz 05 nach den empfindlichen Niederlagen der Vorsaison (0:8/ 0:5) ein Deja-vu gegen RB Leipzig unbedingt verhindern. "Wir haben der Mannschaft keine Szenen der beiden Spiele gezeigt", sagte der 52-Jährige. "Aber im Trainerteam haben wir uns ganz genau angesehen, welche Räume wir da zu sehr offen gelassen haben. Es wird ganz wichtig sein aus diesen Spielen zu lernen und uns davon nicht unterkriegen zu lassen."

"Müssen die Räume enger machen"

In der Vorsaison waren die Rheinhessen gegen RB zweimal unter die Räder gekommen. Deshalb will Beierlorzer diesmal viel Wert auf "Kompaktheit" legen. Die Mannschaft müsse durch ein gutes Miteinander enge Räume schaffen. Man wolle es Leipzig richtig schwer machen. Deren neue Offensive hält Beierlorzer auch ohne Werner und Schick für sehr stark, das habe man bei dem Pokalspiel der Leipziger in Nürnberg gesehen. "Da saß unheimlich viel Qualität auf der Bank." Leipzig könne seine Abgänge kompensieren - dennoch wolle Mainz möglichst viel dafür tun, dass das nicht klappt. Auch wenn Leipzig in Timo Werner und Patrik Schick zwei seiner Topstürmer verloren hat: Dass die Aufgabe, die die Mainzer zu bewältigen haben, dadurch einfacher wird, glauben die FSV- Verantwortlichen nicht.

"Wenn wir nicht eklig sind, wird es schwer"

Sportvorstand Rouven Schröder sagte, die Art der Niederlagen gegen Leipzig schmerze immer noch. Das dürfe nicht mehr passieren: "Wenn wir nicht eklig sind, wenn wir nicht nah dran sind, wenn wir dem Gegner nicht weh tun, dann wird's schwer." Auf dem Platz gibt es keine Maskenpflicht: "Leipzig muss den Atem spüren und bei jedem Infight von ekligen Mainzern sprechen. Sie müssen merken, dass immer jemand von uns da ist", betonte der 44-Jährige. Zum Saisonstart am Sonntag fehlen den 05ern drei Profis wegen Corona-Infektionen, zudem muss Dong-Wong Ji (Sehnenprobleme) gleich zu Beginn der Saison eine Pause einlegen.