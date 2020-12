Der Drittletzte 1. FSV Mainz 05 trifft am Samstag auf den Vorletzten Arminia Bielefeld. Schon am zehnten Spieltag ist das somit ein "Abstiegsduell". Dafür führen beide Mannschaften die Tabelle mit dem "wenigsten Ballbesitz" an. Klingt langweilig, wird aber spannend, sagt 05-Coach Jan-Moritz Lichte. mehr...