Fünf Gründe, warum Mainz 05 beim FC Bayern gewinnt

Der 1. FSV Mainz 05 ist in den letzten Wochen in der Tabelle abgerutscht und muss um die Europapokal-Teilnahme kämpfen. Warum mit einem Sieg in München (vielleicht) der erste Schritt getan wird, erklärt SWR Sport-Redakteur Marius Rinkel.

Eigentlich ist die Ausgangslage klar. Während Mainz 05 mit fünf sieglosen Bundesligaspielen im Rücken nach München reist, hat der FC Bayern keines seiner letzten fünf Ligaspiele verloren. Zudem könnten die Münchener am Samstag die Meisterschaft klar machen, falls sie selbst gewinnen und Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg maximal einen Punkt holt. Allerdings gibt es mehr als genug Gründe, weshalb ein Sieg der Bayern am Samstag eigentlich ausgeschlossen ist.

Grund Nr. 1: Mainz 05 ist Meisterschaftscrasher

In Dortmund ist dieser Fakt spätestens seit der Saison 2022/23 bestens bekannt. Damals, am 34. Spieltag am 27. Mai 2023, wähnte sich der BVB schon als Primus des deutschen Fußballs. Ein Sieg gegen die 05er, für die es im Niemandsland der Tabelle sowieso nur noch um die Goldene Ananas ging, war dem Dortmunder Selbstverständnis nach ein Selbstläufer. 96 Minuten und eine Punkteteilung später sah die Welt aber ganz anders aus. Das 2:2 gegen den FSV reichte dem BVB nicht, der FC Bayern wurde aufgrund des besseren Torverhältnisses Meister. Und Mainz 05 zum Meister-Schreck. Geschichte wiederholt sich bekanntlich, deswegen wird der FSV in dieser Saison den Bayern in die Meistersuppe spucken.

Remis gegen Wolfsburg tut weh! ­ DEIN FSV #141 | SWR Sport

Grund Nr. 2: Harry Kane ist Bayern-Spieler

Es gibt noch einen weiteren Punkt, weshalb die 34. Meisterschaft des FC Bayern München im Prinzip unmöglich ist: Mit Harry Kane hat bisher noch keine Mannschaft einen Titel gewonnen. Bereits letztes Jahr verhalf Kane Bayer Leverkusen so zur ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Es spricht also vieles dafür, dass die Bayern auf der Zielgeraden mehrfach patzen und kurz vor dem Ziel erneut von der Werkself übertrumpft werden. Der Auftakt zur Leverkusener Aufholjagd? Die Münchener Heimniederlage gegen den FSV.

Grund Nr. 3: Es wird mal wieder Zeit für einen Auswärtssieg in München

Erinnert sich noch jemand an den letzten Auswärtssieg der 05er beim FCB? An alle, die es nicht tun: 24. Spieltag der Saison 2016/17 im März 2017. Für den 2:1-Erfolg sorgten damals Jairo Samperio und Jhon Córdoba, für München traf Arjen Robben, an der Seitenlinie standen Pep Guardiola und Martin Schmidt. Seit damals gab es noch einen einzigen Punkt in acht Spielen in der bayrischen Landeshauptstadt. Torverhältnis zu Gunsten der Bayern: 39:9. Was aber auch jeder weiß: Je länger der letzte Auswärtssieg her ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass es endlich mal wieder klappt. Sehr wahrscheinlich schon beim nächsten Versuch am Samstag.

Grund Nr. 4: Steigende Tendenz unter Henriksen

Bo Henriksen ist dabei, die Bayern zu entschlüsseln. Bei seinem Debüt in München in der vergangenen Saison gingen die 05er noch 1:8 baden. Das war im März des vergangenen Jahres. Im Oktober traf Henriksen im DFB-Pokal zum zweiten Mal auf den FCB. Ergebnis damals: 0:4. Klar, wieder eine Klatsche, aber immerhin nur noch halb so viele Gegentore wie im ersten Spiel. Im Hinspiel der aktuellen Saison behielt Mainz die Punkte zu Hause. Jae-Sung Lee traf damals doppelt, Gegentore gab es sogar nur eines. Wenn man diesen Trend betrachtet, ist es nur zu logisch, dass Mainz 05 am Samstag überhaupt kein Tor kassieren wird. Vorne ist Jonny Burkardt aber mal wieder reif für einen Treffer. Endergebnis: 1:0 für Mainz 05. Mathematik lässt sich nicht austricksen.

Grund Nr. 5: Verletzungen mindern Bayern-Siegchance

Mathematisch geht's auch weiter. Denn der FC Bayern muss aktuell auf mehrere Stammspieler verzichten. Prominentester Ausfall: Jamal Musiala. Ohne den deutschen Nationalspieler fehlt den Münchenern Torgefahr und ein kreatives Element in der Offensive. Welche Auswirkungen das Fehlen von Musiala hat, zeigte zuletzt das Aus in der Champions League gegen Inter Mailand. Überhaupt gewann der FCB nur eines der letzten vier Spiele seit Musialas Ausfall. Siegchance ohne Musiala: 25%. Rechnet man dann auch noch das Fehlen von Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Leon Goretzka und Hiroki Ito ein, geht die Siegwahrscheinlichkeit des Rekordmeisters am Samstag gegen 0%. Die von Mainz 05 geht dementsprechend gegen 100%. Klare Sache also.