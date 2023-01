"Extremst ärgerlich": Mainz 05 hadert mit Last-Minute-Pleite

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 liefert gegen Borussia Dortmund eine gute Vorstellung ab, muss sich nach einem späten Gegentreffer aber geschlagen geben.

Der 1. FSV Mainz 05 hat gegen Borussia Dortmund eine ganz bittere 1:2 (1:1)-Niederlage einstecken müssen. Giovanni Reyna (90.+3 Minute) sorgte für den späten Siegtreffer des BVB. In der turbulenten Anfangsphase hatte Jae-Sung Lee (2.) nach einem Eckball von Edimilson Fernandes zur Führung der 05er getroffen, die Julian Ryerson (4.) schnell egalisierte.

https://www.youtube.com/watch?v=FJp8mEeFu9Q

Finn Dahmen: "Unentschieden wäre verdient gewesen"

"Das ist natürlich extremst ärgerlich. Ich glaube, wir haben echt ein gutes Spiel gemacht ab der 15. Minute und waren ein absolut ebenbürtiger Gegner. Ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen" sagte Mainz-Keeper Finn Dahmen nach dem Spiel im ARD-Interview.

Gerade im zweiten Durchgang investierten die Mainzer mehr in die Offensive. Marcus Ingvartsen sorgte per Kopf für Gefahr (60.), dazu prüfte Angelo Fulgini den Dortmunder Keeper Gregor Kobel(74.).

Ajorque beinahe mit erstem Scorerpunkt für Mainz 05

Der von Racing Straßburg verpflichtete Stürmer Ludovic Ajorque kam in der Schlussphase zu seinem Bundesliga-Debüt bei den Mainzern. Und beinahe wäre der Franzose Wegbereiter zum Siegtor gewesen, als er Anton Stach in Szene setzte. Der 24-Jährige verfehlte das Tor aber ganz knapp. Das sollte sich rächen, als Reyna in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz zur Stelle war.

Lange ärgern über die Pleite wollten sich Keeper Dahmen jedoch nicht und warf bereits einen Blick auf das nächste Heimspiel gegen den VfL Bochum. "Wir können auf jeden Fall etwas mitnehmen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Samstag drei Punkte holen, wenn wir die Leistung wiederholen", so der Torhüter.

Widmer von Mainz 05 sieht offenes Spiel gegen den BVB

Auch Silvan Widmer ärgerte sich über die letztlich unnötige Niederlage gegen den BVB in einem sehr offenen Spiel. "Das tut sehr weh. Aber ich habe genug Erfahrung, das einzuordnen", sagte der Schweizer Verteidiger. Die 05er hätten hätten in einzelnen Situationen unglücklich agiert, doch ansonsten einen "sehr guten Gegner vor große Probleme gestellt".

Auch Widmer richtete das Augenmerk schon auf die Partie gegen Bochum. "Das ist für uns ein sehr wichtiges Spiel. Da kommt ein anderer Gegner auf uns zu. Spielerisch weniger stark, aber kämpferisch natürlich ein schwieriger Gegner", so Widmer.

An der Zielsetzung für das Spiel ließ auch Widmer keinen Zweifel, der erste Sieg im Jahr 2023 soll her. "Wenn wir so auftreten wie heute, dann bin ich sehr zuversichtlich."