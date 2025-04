Mainz 05: Der Weg nach Europa führt über Eintracht Frankfurt

Nach dem sechsten sieglosen Spiel rutschen die Mainzer aus den Europarängen. Nun gehts gegen Eintracht Frankfurt. Sportdirektor Bungert hofft auf eine besondere Geschichte.

Fußball Bundesligist Mainz 05 ist nach dem sechsten sieglosen Spiel in München in der Fußball-Bundesliga nach vielen Wochen aus den Europapokal-Plätzen gepurzelt. Gibt's also kein Happy End für das Überraschungsteam?

Sportdirektor Niko Bungert hofft, dass seinen Mainzern die Jäger-Rolle und der geringere Druck an den letzten drei Spieltagen vielleicht besser behagt. "Das kann die Geschichte sein. Jetzt sind wir in der Tabelle wieder der Jäger. Vielleicht muss es einfach dieser für Mainz 05 typische, schwierigere Weg sein", sagte Bungert nach dem 0:3 gegen den FC Bayern.

FC Bayern gegen Mainz effektiv

Im 500. Bundesligaspiel von Bayern-Legende Thomas Müller diktierten die Münchner das Spiel von Anfang an. Leroy Sané (27.), Michael Olise (40.) und Eric Dier (85.) trafen für die effektiven Münchner. Müller wurde in der 84. Minute eingewechselt und bei seinem Jubiläum, das jedoch nicht von seiner 13. Meisterschaft gekrönt wurde, lautstark gefeiert. Weil Leverkusen gegen Augsburg gewann, konnte Bayern München noch nicht zur Deutschen Meisterschaft gratuliert werden. Das soll nun gegen Leipzig am nächsten Spieltag passieren: "Der Laster mit dem Bier, besser gesagt die bayerische Pferdekutsche, fährt jetzt los, um nächste Woche rechtzeitig in Leipzig zu sein", sagte ein gut gelaunter Thomas Müller, während sich Mainz noch mit den vergebenen Chancen beschäftigte.

Mainz gegen Frankfurt - ein Derby zur rechten Zeit

Damit gehen die Mainzer gehen als Tabellensiebter mit einem Punkt Rückstand auf Borussia Dortmund in den Endspurt der letzten drei Spieltage. Am kommenden Sonntag (19:30 Uhr) geht es in der Mainzer Arena gegen Eintracht Frankfurt.

Nach dem 4:0 gegen RB Leipzig spielt die Eintracht als Tabellendritter sogar um die Qualifikation für die Champions League . "Das Derby kommt vielleicht zur rechten Zeit", meint Bungert: "Für beide Mannschaften geht es um viel. Da wird es lichterloh brennen." Es gehe darum, in diesem emotionalen Heimspiel "den Turnaround einzuleiten."