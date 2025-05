per Mail teilen

Riesengroßer Jubel in Mainz: Nach dem Remis gegen Bayer Leverkusen ziehen die 05er in die Playoffs der Conference League. Entsprechend euphorisch sind die Mainzer nach dem Abpfiff.

Ein Jahr, nachdem die Mainzer mit Ach und Krach den Klassenerhalt geschafft haben, gehen sie als Europapokal-Teilnehmer in die nächste Spielzeit. Am 34. Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Bo Henriksen ein 2:2 (1:0) gegen Bayer Leverkusen , das den sechsten Tabellenplatz vor RB Leipzig (2:3 gegen den VfB Stuttgart) absicherte.

Mit „Mainzaaaaa International"-Shirts liefen die Kicker nach den ersten Jubelgesten in die Kurve und ließen sich feiern. Minutenlang hüpfte und sprang das Team gemeinsam mit Trainer Bo Henriksen im Takt der Fans. Es war der großartige Abschluss einer großartigen Saison für den Bundesligisten.

Mainzer mit geheimem Party-Plan

"Diese internationale Bühne gehört bei uns nicht zur Gewohnheit. Das ist etwas Außergewöhnliches, auf das wir uns alle freuen und wofür wir lange gekämpft haben. Ich kann mich noch an andere Zeiten erinnern, da haben wir noch über die Existenz in der Bundesliga gesprochen am letzten Spieltag", sagte Sportdirektor Niko Bungert im Sportschau-Interview.

Wie der Einzug nach Europa gefeiert wird, konnte der 38-Jährige kurz nach dem Abpfiff noch nicht sagen. "Ich glaube, es gibt da einen geheimen Party-Plan", sagte Bungert. "Da war ich nicht involviert, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein."

Mainz 05 mit ganz starker erster Halbzeit gegen Leverkusen

Der Samstagnachmittag war nichts für Mainzer Fans mit schwachen Nerven. Die 05er spielten Leverkusen in der ersten Halbzeit förmlich an die Wand. Doch gleich drei Treffern wurde die Anerkennung verweigert, zwei Mal wegen Abseits und einmal weil Bayer-Keeper Lukas Hradecky den Ball schon kontrolliert hatte, bevor Andreas Hanche-Olsen einschoss. Weil Leipzig mittlerweile gegen Stuttgart in Führung gegangen war, war Platz sechs plötzlich futsch. Da traf es sich gut, dass Paul Nebel noch vor der Pause die Führung erzielte und die Rheinhessen wieder auf Kurs brachte.

In der zweiten Halbzeit schockte dann ein Doppelschlag von Patrik Schick die Gastgeber: Platz sechs wieder futsch. Leipzig verspielte derweil die Führung gegen Stuttgart, bevor Jonny Burkardt den Ausgleich per Foulelfmeter erzielte. Es war letztlich das Tor nach Europa. Denn dem vermeintlichen Siegtreffer von Stefan Bell in der Nachspielzeit wurde wegen eines vermeintlichen Handspiels die Anerkennung versagt. Nach Abpfiff konnte es den 05ern egal sein.

Amiri stolz auf die 05er

"Wahnsinn, was wir heute im letzten Spiel nochmal rausgehauen haben", sagte ein sichtlich emotionaler Nadiem Amiri. "Da hat man gesehen, dass es sehr, sehr verdient ist, dass wir nächstes Jahr im Europapokal spielen." Der Mittelfeldakteur ist eine der prägenden Figuren im Mainzer Spiel und lieferte auch gegen Leverkusen eine starke Vorstellung ab. Er "liebe es", für die 05er zu spielen: "Die letzten eineinhalb Jahre sind weltklasse gelaufen: der Verein, die Entwicklung, die Stadt, die Fans, die Mannschaft, jeder einzelne Spieler. Du siehst, wie nah wir dran waren, die Champions League zu erreichen. Das sind alles Schritte nach vorne. Wer weiß, was in der nächsten Zeit mit dem Verein passiert."

Auch Jonny Burkardt strahlte. "Es ist wunderschön. Vor allem, wenn man heute hier in die Gesichter guckt, wie begeistert die Fans sind, was die heute wieder für eine Atmosphäre kreiert haben. Das ist genau der Outcome der Saison, den wir uns gewünscht haben", sagte der Angreifer. "Wir haben ein sensationell gutes Spiel abgeliefert, mit Problemen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Wir haben sechs Tore geschossen, von denen vier einkassiert worden sind vom VAR. Total verrückt. Es hat Spaß gemacht heute. Ich bin so glücklich und stolz, dass wir es geschafft haben." Spaß haben wollen die Mainzer dann auch auf europäischer Bühne. Doch vorher gilt es, die Qualifikation für die Conference League zu feiern - wie auch immer der geheime Party-Plan aussehen mag.