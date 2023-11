per Mail teilen

Turbulente Tage für Mainz 05: Das Aus im Pokal, der Trainerwechsel, die Entlassung Anwar El Ghazis und der Sieg über Leipzig. SWR Sport hat darüber mit 05-Präsident Stefan Hofmann gesprochen:

"Wir haben diese Entscheidung in unserem Mikrokosmos Mainz 05 getroffen", sagt Stefan Hofmann, Vorstandsvorsitzender des 1. FSV Mainz 05, zum Fall Anwar El Ghazi bei SWR Sport. Hofmann betont, dass die Entlassung El Ghazi zum Wohle des Klubs getroffen worden sei. Der 60-Jährige sieht Mainz 05 dabei nicht in einer Vorreiterrolle in der Liga oder für den Nachwuchs.

Öffentliche Aussagen nicht mehr tragbar

Hofmann bestätigte, dass es Gespräche zwischen Anwar El Ghazi und dem Verein gegeben habe und der Spieler in diesen auch Reue gezeigt habe. Inhaltlich seien die Gespräche "durchaus in Ordnung gewesen", aber "wenn er dann öffentlich diese Dinge, die er gegenüber uns verkündet hat, revidiert oder dann andere Dinge darstellt, dann geht das nicht mehr", begründet der Vorstandsvorsitzende die Entlassung.

Hofmann: "Hätten weiter an Bo Svensson festgehalten"

Im Interview mit SWR Sport äußerte sich Stefan Hofmann auch zur Trennung zwischen Mainz 05 und Trainer Bo Svensson. "Dass Bo nicht mehr unser Trainer ist, hat in erster Linie mit ihm selbst zu tun", sagte der Vorstandsvorsitzende und ergänzt: "Wenn so ein verdienter Trainer uns mitteilt, dass er glaubt, dass er nicht mehr der richtige für die Mannschaft sei, dann ist das sehr schwerwiegend." Der Verein hätte noch länger an Svensson festgehalten, wenn dieser nicht seinen Rücktritt angeboten hätte, bilanziert Hofmann.

"Jan Siewert hat es in die Köpfe der Spieler geschafft"

Jan Siewert, der beim 2:0-Sieg über RB Leipzig auf der Trainerbank von Mainz 05 saß, habe es laut Hofmann "sehr gut geschafft in die Köpfe der Spieler zu kommen". Siewert habe nun die "Rückendeckung" des Vereins. Ob er aber auch die langfristige Lösung als Trainer sei, ließ der Vorstandsvorsitzende offen. "Der wichtigste Mann im Verein ist der Trainer. Die Besetzung dieser Stelle ist für uns immens wichtig und deshalb lassen wir uns auch Zeit", sagt Hofmann. Das bedeutet auch: Jan Siewert hat auch Zeit, seine eigenen Chancen auf den Posten zu erhöhen. Die nächste Gelegenheit ist das Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag (15:30 Uhr).