Pokal-Lust statt Liga-Frust: Mainz 05 will ins Achtelfinale

In der Bundesliga ist Mainz 05 sieglos Tabellenletzter. Bo Svensson schließt einen Rücktritt aus und hofft stattdessen aufdas dringend benötigte Erfolgserlebnis im DFB-Pokal bei Zweitligist Hertha BSC.

Vor dem Pokalspiel kam erstmal die Liga-Analyse. Immernoch sieglos in der Liga und das Remis in Bochum mussten 05-Trainer Bo Svensson und sein Team noch sacken lassen. Jetzt gilt der Fokus komplett dem Pokalspiel gegen Hertha BSC. "Wir haben viel Arbeit vor uns, das ist völlig klar. Aber ich glaube an dieses Team und ich glaube, dass wir die nötige Qualität haben. Wir müssen die aber jetzt auch kontinuierlich auf den Platz bringen."

Trotz Krise - Svensson läuft nicht weg

Mainz reagiert bisher Branchen-untypisch auf die Sieglos-Serie des Bundesligisten. Trotz wiederholter Selbstkritik denkt Bo Svensson als Trainer des Schlusslichts nicht an einen Rücktritt. "Das ist jetzt komplett ausgeschlossen. Ich finde, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, ist bei mir nicht angebracht", erklärte der 44 Jährige. "Ich bin hier und ich will unbedingt, dass wir wieder erfolgreich sind", ergänzte Svensson bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel in Berlin.

Der Däne hatte nach dem 2:2 beim VfL Bochum sich auch selbst infrage gestellt. Sportdirektor Martin Schmidt hatte jedoch gesagt, dass sich die Trainerfrage nicht stelle. "Es ist schon bemerkenswert, wenn man in Ruhe arbeiten kann wie ich", so Svensson jetzt wenige Tage nach der Partie, betonte aber: "Fakt ist auch, ich muss liefern."

Hoffnung auf Initialzündung im Pokal

Nach der Talfahrt in der Bundesliga mit noch keinem Sieg in dieser Saison hoffen Svensson und sein Team auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis wenigstens im DFB-Pokal. "Dieses Gefühl, danach in der Kabine zu sitzen mit einem Sieg, das kann uns viel geben." Gegen den Zweitliga-Absteiger, dem Svensson "eine stabile Mannschaft mit klarer Art zu spielen" attestiert. "Es ist in unserer Situation keine einfache Aufgabe, aber wir wollen unbedingt eine Runde weiterkommen."