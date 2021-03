Am Samstag kommt es zum Torwartduell zwischen Robin Zentner und Florian Müller. Beide kennen sich bestens, haben sie doch jahrelang um den Stammplatz im Kasten des 1. FSV Mainz 05 konkurriert.

Freiburgs Torhüter Florian Müller freut sich auf seine erste Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. "Ich kenne das Stadion ja in und auswendig, kenne die Leute", sagt er im Interview mit SWR Sport. Robin Zentner wurde Anfang dieser Saison zur Mainzer Nummer eins bestimmt. Florian Müller hatte das Nachsehen und ließ sich daraufhin ausleihen. So wurde damals in Mainz das Luxusproblem mit zwei starken Torhütern gelöst.

Beide haben weiterhin Kontakt. Sie schätzen sich sehr und haben ein gutes Verhältnis, obwohl sie sich über Jahre einen harten Konkurrenzkampf geliefert haben um den einen Platz im Kasten. "Wir haben uns sehr gut verstanden, wir waren immer respektvoll. Wir hatten auch schwierige Situationen, als der eine mal gespielt hat, der andere mal nicht gespielt hat. Und dann wurde wieder gewechselt," beschreibt Zentner die Zeit, als beide um die Nachfolge von René Adler antraten und fügt hinzu: "Das ist einfach positiv zu erwähnen, weil das nicht selbstverständlich ist. So als Typ mag ich ihn einfach."

Beide spielten zuletzt nicht fehlerfrei

Beide Torhüter standen erst kürzlich in der Kritik, weil sie sich jeweils einen dicken Patzer leisteten, der zu einem Gegentor führte. Gegen Augsburg spielte Robin Zentner einen Rückpass unbedrängt in die Füße des Gegners, der hatte dann leichtes Spiel. Bitter und besonders ärgerlich für Zentner: Es war das Tor des Tages - und das ging klar auf seine Kappe. "Das hat mich dann auch die nächsten Tage echt noch genervt. Aber sobald das erste Training wieder ansteht, versuche ich einfach, das abzuhaken und mir wieder ein gutes Gefühl zu holen."

Florian Müller wird das ähnlich handhaben. Er spielte zuletzt gegen Leipzig einen riskanten Ball durch die Mitte, der auch direkt zum Gegentor führte. Das ist das Risiko für Bundesligatorhüter, die das Spiel von hinten mit aufbauen sollen. "Wenn es verlangt wird, dann muss man auch immer mal Fehler in Kauf nehmen. Der Torwart und auch die Innenverteidiger sollten das Risiko so gering wie möglich halten. Aber Fehler passieren", erklärt Robin Zentner im Exklusiv-Interview mit SWR Sport.

Am Samstag sind keine Patzer erlaubt

Am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) kommt es jetzt zum direkten Duell. Beide wollen unbedingt Fehler vermeiden, um so die Chancen auf einen Sieg zu vergrößern. Robin Zentner und seine Mainzer brauchen dringend mal wieder einen Sieg, um ihre Mission "Klassenerhalt" doch noch zu schaffen.

Mit Florian Müller und dem SC Freiburg kommt eine spielstarke Truppe, die schon 34 Punkte gesammelt hat. Das ist eine Punktzahl, die die Mainzer bis zum Saisonende anpeilen, um die Klasse zu schaffen. Das sagt schon viel aus über die Situation beider Mannschaften in dieser Saison. "Freiburg ist eine sehr disziplinierte, auch sehr aktive Mannschaft schon über Jahre hinweg," beschreibt Zentner das Team von Christian Streich und fordert von sich und seinem Team ebenso eine Disziplin und Bereitschaft.

Und mit Blick auf das Wiedersehen mit Florian Müller sagt Robin Zentner noch: "Ich freue mich auf das Spiel an sich. Ich freue mich dann auch den Flo mal zu sehen, kurz mit ihm zu quatschen. Aber in erster Linie geht es für mich am Samstag darum, das Spiel zu gewinnen." Und mit einem Lächeln im Gesicht fügt er hinzu. "Danach können wir gerne reden."