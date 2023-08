Mainz 05 erwartet ein schweres Pokalspiel in Elversberg

per Mail teilen

Der 1. FSV Mainz 05 spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Mainz gegen Elversberg? Da war doch was? 2021 spielten beide schon einmal im Pokal gegeneinander.

10:9 nach Elfmeterschießen - so hieß damals das Ergebnis zugunsten des FSV Mainz 05. Knapp und mit viel Glück besiegten die Rheinhessen am 8. August 2021 den damaligen Regionalligisten SV Elversberg. Wie in diesem Jahr ebenfalls in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Mann des Spiels aus 05-Sicht war Jonathan Burkardt. Die Rheinhessen standen schon kurz vor dem Pokalaus. Der Angreifer erzielte in der 89. Minute den 1:1 Ausgleich und rettete den Bundesligisten in die Verlängerung. Elversberg ging wieder in Führung, ehe wiederum Burkardt mit seinem 2:2 in der 116. Minute die Mainzer ins Elfmeterschießen brachte. Dort trafen alle Spieler, ehe ein Elversberger verschoß. Mainz kam mit Glück weiter, die "kleinen Elversberger" wurden für einen tollen Pokalfight nicht belohnt.

Bo Svensson erwartet ein schweres Spiel

Mittlerweile spielen die Saarländer in der 2. Liga und sind allein deswegen noch stärker einzuschätzen als im Jahr 2021. Mainz-Trainer Bo Svensson weiß genau, was auf seine Mannschaft zukommt: "Elversberg spielt sehr, sehr klar und dieser Euphorie dort mit dem Aufstieg müssen wir uns stellen."

Und weiter: "Egal, gegen wen wir spielen, ob eben in Elversberg oder eine Woche später in der Bundesliga bei Union Berlin, wir müssen unser eigenes Spiel auf den Platz bringen."

Svensson wirkt vor dem Pflichtspielauftakt sehr konzentriert. Die Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz vor dem Elversberg-Spiel beantwortet der Coach eher ein bisschen mürrisch. Svensson vermittelte den Eindruck, in Gedanken eher auf dem Platz oder beim Aufstellungs-Puzzle zu sein, als im Presseraum der Mainzer Arena.

Bo Svensson darf nicht auf die Trainerbank

Ohne den Trainer an der Seitenlinie müssen die Mainzer bei der SVE ran. Svensson hatte in der vergangenen Saison im Achtelfinale gegen Bayern München wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen und deshalb ein Innenraumverbot für das kommende Pokalspiel erhalten.

Der Coach ärgert sich über seine Zuschauerrolle. "Ich darf keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Das fällt mir natürlich schwer", sagt der 44-Jährige. "Ich muss während des Spiels leider in der Loge in den sauren Apfel beißen." Als Chef an der Seitenlinine wird Co-Trainer Babak Keyhanfar ran müssen.

Elversberg ist mittlerweile Zweitligist

Der Verein aus dem Saarland hat in den letzten beiden Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. 2021 noch Regionalligist, spielen die 05er in diesem Jahr gegen einen Zweitligaufsteiger. Die SVE hat einen direkten Durchmarsch von der vierten in die 2. Liga hingelegt.

Der größte Tag der Elversberger Vereinsgeschichte war der 21. Mai 2023. Nach nur einer Saison in der 3. Liga stieg der Dorfverein noch einmal auf. Die Gegner heißen jetzt Schalke, Hertha BSC oder eben auch Mainz 05 im Pokal - große Namen in der saarländischen Provinz. 17 Jahre nach dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken aus der 2. Bundesliga hat das Saarland nun endlich wieder einen Club im deutschen Spitzen-Fußball.

Infrastruktur nicht zweitligareif

Elversberg ist Teil der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg. Für Profifußball fehlt eigentlich alles. 13.000 Menschen leben hier, es gibt keinen Bahnhof, Parkplätze direkt am Stadion sind rar. Das Stadion ist aktuell eine Baustelle. Man macht sich schick für die 2.Liga. Nach dem Umbau soll es 15.000 Menschen fassen, doppelt so viele wie bisher.

Aber auch wenn im beschaulichen Elversberg alles ein bisschen kleiner scheint. Mainz 05 muss sich auf einiges gefasst machen.