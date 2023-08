Selbstbewusste Mainzer wollen beim Champions-League-Klub punkten

Der 1. FSV Mainz 05 spielt am ersten Bundesliga-Spieltag bei Union Berlin. Torhüter Robin Zentner geht selbstbewusst ins Duell, Trainer Bo Svensson stellt die Stärke des Gegners heraus.

Die 05er wollen nach dem Sieg im DFB-Pokal bei der SV Elversberg auch in der Bundesliga einen erfolgreichen Start hinlegen. Mit Union Berlin treten die Rheinhessen dabei jedoch direkt auf einen dicken Brocken: der Hauptstadtklub hat sich in der Ligaspitze etabliert und spielt in dieser Saison erstmals Champions League.

Robin Zentner ist sich der großen Hürde bewusst, zeigt sich gleichzeitig jedoch selbstbewusst. "Natürlich wird es schwierig. Aber uns ist egal, wen sie geholt haben oder dass sie jetzt in der Champions League sind. Wir spielen in einer Liga zusammen und gegen uns ist es sicher auch nicht super angenehm zu spielen", sagte der Torhüter im Gespräch mit SWR Sport. "Das wollen wir auch in Berlin auf den Platz bringen. Ich glaube, dann wird es ein ausgeglichenes und spannendes Spiel."

Zentner: Union hat sein Spiel "perfektioniert"

Gleichwohl ist Zentner beeindruckt von der Entwicklung bei Union. "Wir kennen Union seit einigen Jahren. Sie haben ihr Spiel immer weiter perfektioniert. Das wird ein sehr toughes Spiel, sowohl körperlich als auch mental", sagte der 28-Jährige. Dabei gelte es, konzentriert zu verteidigen und die Chancen in der Offensive zu nutzen. Zentner sieht seine Mannschaft gerüstet. "Wir wissen genau, was auf uns zukommt."

Bo Svensson erwartet deutliche Steigerung im Vergleich zum DFB-Pokal

Beim mühsamen Pokal-Erfolg beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg (1:0) habe die Mannschaft ein "ordentliches Spiel über 85 Minuten gezeigt", sagt Bo Svensson vor dem Spiel. Eine "ordentliche Leistung" werde gegen Union Berlin aber nicht reichen. "Wir müssen in allen Bereichen ein höheres Niveau liefern."

Svensson erwartet einen extrem heimstarken Champions-League-Teilnehmer. Die Alte Försterei sei "das vielleicht schwierigste Stadion in Deutschland im Moment". Zudem lobte der FSV-Coach die Verpflichtungen der Köpenicker in der Sommerpause. Der Union-Kader sei "definitiv nicht schwächer geworden im Vergleich zur vergangenen Saison". Nach Sperre und Erkrankung im Pokalspiel steht Svensson wieder zur Verfügung. "Mir geht es gut, am Samstag ging es mir nicht so gut", sagte der 44-Jährige, der die Partie vorige Woche vor dem Fernseher verfolgt hatte und am Mittwoch wieder zum Team gestoßen war.