"Muss-Spiel" beim VfL Bochum: Mainz 05 und das Warten auf den ersten Saisonsieg

Der 1. FSV Mainz 05 muss am Freitagabend (20:30 Uhr) beim VfL Bochum ran. Im Kellerduell treffen die beiden einzigen noch sieglosen Mannschaften der Bundesliga aufeinander. Die 05er wollen die schwarze Serie beenden.

Vor dem Duell der Sieglosen schwindet beim 1. FSV Mainz 05 die Geduld. "Es ist ein Muss-Spiel", sagte Sportdirektor Martin Schmidt vor dem Spiel beim VfL Bochum. Die Rheinhessen reisen als Tabellenletzter an. Nach acht Spieltagen haben sie gerade mal zwei Punkte auf dem Konto, bei einem Torverhältnis von 7:22. Saisonübergreifend warten die Mainzer sogar seit 13 Spielen und dem 22. April auf einen Erfolg.

Auftritt gegen Bayern München macht Mut

Mut macht den 05er, dass auch Bochum (Platz 17, vier Zähler) noch sieglos ist - und auch die eigene Leistung zuletzt gegen den FC Bayern München (1:3) stärkt die Hoffnung. Gegen den deutschen Rekordmeister präsentierten sich die Mainzer in der Offensive verbessert, zeigten einen strukturierten Spielaufbau und kamen zu zahlreichen Chancen. Lediglich an der Effektivität haperte es weiterhin. Defensiv ließ die Mannschaft von Trainer Bo Svensson indes weiter viel zu viel zu.

Bo Svensson spürt Rückendeckung der Verantwortlichen

Svensson ist sich angesichts des schwachen Saisonstarts bewusst, dass er bei anderen Klubs womöglich stärker zur Disposition stehen würde. "Die Trainerfrage ist normal im Fußball. Dass wir es anders machen in Mainz, ist schon auch bekannt", sagte er.

"Es nagt an mir"

Der Däne sagte weiter, seine Gedanken kreisten darum, wie man wieder in die Spur finde: "Grundsätzlich mache ich mir immer selber den größten Druck. Deswegen ist es auch jetzt so. Es nagt auch an mir. Es ist keine schöne Situation. Trotzdem gilt es das Ganze rational zu sehen und zu analysieren."

"Wir müssen ein Ergebnis abliefern"

Klar ist: Ein Auswärtssieg würde - auch mit Blick auf die kommenden Wochen - vieles erleichtern. "Bochum ist ein wichtiges Spiel für uns, das ist jedem klar. Was anderes zu sagen, wäre daneben. Wir müssen ein Ergebnis abliefern", forderte Coach Svensson mit Blick auf das Kellerduell. "Es hilft nicht, immer nur zu sagen, dass die Leistung gut war. Wir wollen uns auch belohnen."

Das Team wisse, in welcher Situation es sei - und welches Wichtigkeit das bevorstehende Spiel habe. "Ein Sieg wäre natürlich sehr gut", sagte Svensson und blickte optimistisch voraus: "Wir haben gut trainiert, die Intensität war hoch, die Stimmung ist gut. Ich glaube, dass meiner Mannschaft sehr, sehr bewusst ist, was sie in Bochum zu tun hat."