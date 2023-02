Mainz-05-Verteidiger Bell beklagt Distanz zwischen Spielern und Fans

Seit der Jugend spielt Stefan Bell bei Mainz 05. Mit SWR Sport sprach der Verteidiger über das Business Profi-Fußball und die schwindende Nähe zu den Fans.

Goldene Steaks, Kurztrips zur Pariser Fashion Week oder im Taxi verlorenes Pokergeld: Die Eskapaden einiger Fußball-Stars wirken häufig kurios - mitunter abgehoben. Mainz-05-Verteidiger Stefan Bell - selbst eher ein bodenständiger Typ - äußert Verständnis, dass viele Fans dem Business den Rücken kehren: "Die Distanz zwischen Spielern und Fans ist in den letzten Jahren sicher größer geworden", sagte er am Sonntagabend bei SWR Sport.

Gleichzeitig hat der 31-Jährige Verständnis für die Profis, die ihr Leben auch einfach mal genießen wollen: "Aber es ist halt auch schwieriger, heute mal am Wochenende unerkannt durch die Stadt zu laufen. Mal Ecken und Kanten zu zeigen oder mal unter der Woche im Club gesehen zu werden, weil es davon direkt Bilder und Videos gibt. Die bekommt man dann direkt um die Ohren gehauen."

Bell selbst hatte in den vergangenen Jahren eher wenig Zeit, das Leben zu genießen. Eine Sprunggelenksverletzung im Sommer 2019 setzte ihn lange Zeit außer Gefecht. Er fehlte fast ein Jahr und machte sich große Sorgen um seine Karriere. "Vor zwei Jahren war fraglich, ob ich überhaupt noch Bundesliga spielen kann."

Bell jagt den Mainz-05-Rekord von Nikolče Noveski

Mittlerweile ist Bell aber back on track und hat sich nach schon 15 Bundesliga-Einsätzen in der laufenden Saison neue Ziele gesetzt: Er will Nikolče Noveski als Mainzer Rekordspieler ablösen. Bisher stand er 241 Mal für Mainz 05 in der Bundesliga auf dem Platz - somit scheint es nur eine Frage der Zeit, bis Bell die 255 Partien, die in der Vita von Noveski stehen, übertrumpft. Während seiner Verletzung habe diese Zahl überhaupt keine Rolle gespielt: "Jetzt bin ich dem Rekord wieder etwas näher gekommen, womit niemand gerechnet hätte", sagte Bell.

Bell kam mit 16 Jahren nach Mainz, wurde erst A-Jugend-Meister, dann Bundesliga-Profi. Bis auf ein Jahr bei 1860 München und einem Semester bei Eintracht Frankfurt hat er seine gesamte Profi-Karriere bei den Rheinhessen verbracht. "Ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht und meine wichtigsten Jugendjahre hier in Mainz verbracht. Das verbindet natürlich."

Großer Druck auf junge Fußballer

Die Distanz zu den Profis sei zu Beginn noch deutlich kleiner gewesen: "Ich habe als Jugendspieler schon jede Woche die Profis beim Training gesehen. Das war dann eine besondere Motivation auch selbst dorthin zu kommen." Die Rolle der Profi-Fußballer habe sich im Laufe der Jahre ganz schön verändert: "Vor allem die jungen Spieler, die sich in den sozialen Netzwerken zeigen und Details aus ihrem Leben preisgeben und die damit auf gewisse Weise die Jugend stark beeinflussen können. Und ich glaube, da sind wir schon in der Pflicht, uns außerhalb des Sportlichen ordentlich zu verhalten, aber auch im Wettkampf."

Europa League und "fiese Abstiegskämpfe" bei Mainz 05

Insgesamt habe Bell dadurch nach eigener Einschätzung ein "ziemlich realistisches Bild" vom Fußball-Business bekommen. "Ich habe dem Fußball und dem Geschäft Profi-Fußball sehr viel zu verdanken. Ich habe dadurch finanzielle Sicherheit bekommen und überragende Jahre gehabt. Ich hatte Erlebnisse in Stadien vor 80.000 Zuschauern, wir durften Europa League hier in Mainz spielen, ich hatte fiese Abstiegskämpfe. Da war schon ziemlich viel dabei." Auch ohne goldene Steaks, Kurztrips nach Paris und Pokergeld im Taxi.