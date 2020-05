per Mail teilen

Lange hatte Mainz 05 Angst vor dem Relegationsplatz. Doch nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim rückt auch die Konkurrenz auf den Abstiegsplätzen immer näher.

Keine Tore, keine Punkte, sich keine Luft im Abstiegskampf verschafft - Mainz-05-Sportvorstand Rouven Schröder musste sich nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim erst einmal Luft machen: "Ich bin total angefressen und enttäuscht", motzte der 44-Jährige. "Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben, den wir auch brauchen, um im Abstiegskampf zu bestehen und zu punkten. Die Mannschaft hat alles rausgeholt." Dennoch: Der Aufwand wurde nicht belohnt. So hat Mainz 05 mit 28 Punkten nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Schlimmer noch: Durch den Sieg von Werder Bremen im Parallelspiel beim FC Schalke 04 haben die Rheinhessen nur noch drei Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze - und Bremen hat noch ein Nachholspiel.

Mainz ist auf der Suche nach dem Dosenöffner

Umso frustrierender, dass die Mainzer ihre ansprechende Leistung nicht in Punkte ummünzen konnten. "Trotzdem war es ein Spiel, das gefühlt eines war, wo man sich Selbstvertrauen holen kann", meint Sportvorstand Schröder, "mit einem gehaltenen Elfmeter und herausgearbeiteten Chancen, mit einem Schuss gegen den Innenpfosten."

Für Verteidiger Daniel Brosinski waren die Worte seines Chefs jedoch kein Trost: "Die Tabelle kann jeder lesen. Wenn man gut spielt, muss man auch die Torchancen nutzen. Wir brauchen einfach mal einen Dosenöffner." Auch Elfmeter-Killer Florian Müller, der in der 27. Minute gegen Steven Zuber parierte, konnte sich über seine letztlich nutzlose Heldentat nur halbherzig freuen: "Das war ein gutes Gefühl, aber es zählen momentan nur Punkte. Deshalb ist es umso bitterer, dass wir heute keine mitnehmen konnten."

Mainz hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand

Brosinski gab sich kämpferisch: "Es geht bis zum letzten Spieltag weiter. Wir müssen die Spiele gegen die Konkurrenz auf Augenhöhe und gegen die direkten Konkurrenten gewinnen - und dann in den Bonusspielen gegen Leverkusen und Dortmund auch etwas Zählbares mitnehmen." Mit "Teams auf Augenhöhe" dürfte der 31-Jährige vor allem den FC Augsburg und Werder Bremen meinen. Denn Mainz 05 hat den Vorteil, dass sie noch gegen die beiden größten Konkurrenten im Kampf gegen Abstieg antreten müssen. Am kommenden Wochenende steht das Derby bei der Frankfurter Eintracht an, die auch noch nicht gerettet ist. Gut spielen alleine reicht da nicht. Das weiß auch Trainer Achim Beierlorzer: "Es geht jetzt nur noch darum, die Leistung abzurufen. Wir brauchen Punkte."