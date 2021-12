Bo Svensson und die Lust auf Verantwortung

Für Mainz 05 war dieses Jahr enorm erfolgreich. Und wenn es nach den Verantwortlichen geht, war es erst der Anfang einer tollen Entwicklung, die eng mit dem Namen Bo Svensson verknüpft ist. Gegenüber SWR Sport gibt der Trainer der 05er Einblicke in sein erstes Jahr als Bundesliga-Cheftrainer.

Glücklich war Mainz-05-Trainer Bo Svensson nicht über den Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zum Hinrunden-Abschluss bei Eintracht Frankfurt. Er habe Fehler gemacht in der Vorbereitung, sagte Bo Svensson. Dabei ist der gebürtige Däne eigentlich nicht schüchtern, wenn es um berechtigte Kritik an seinen Spielern geht. Aber diesmal sah er den Fehler bei sich.

Ein erfolgreiches Jahr für Mainz 05

Es war ein etwas getrübter Abschluss eines sehr erfolgreichen Jahres, das auch schon mit einer Niederlage gegen die Frankfurter vor knapp einem Jahr gestartet war. Zwischen diesen beiden Niederlagen liegen 56 Punkte. Und mehrere Highlights: Eine Rückrunde, die allein gereicht hätte, um den direkten Abstieg zu vermeiden; Ein Sieg gegen Bayern München, ein Last-Minute-Treffer gegen Köln; Aber auch ein erfolgreicher Saisonauftakt mit einem durch Corona stark dezimiertem Kader gegen Leipzig. Ein Sieg, der laut Svensson, ohne die Zuschauer nicht möglich gewesen wäre. Das sei sein persönliches Jahres-Highlight, erzählte der Trainer der 05er.

Svenssons Erfolgsgeheimnis

Und das zeigt, was Svensson ausmacht: Er sucht den Erfolg bei anderen und scheut sich nicht davor, die Fehler bei sich selbst zu suchen. Es ist diese Form der Selbstreflexion, die ihn glaubhaft und seine Mannschaft so erfolgreich macht. Nimmt man die Rückrunde der Bundesliga-Saison 20/21 und die Hinrunde 21/22, so liegen die Mainzer auf einem sagenhaften vierten Platz; Hinter den Bayern, Dortmund und eben den am Samstag im Rhein-Main-Duell siegreichen Frankfurtern.

Wird Svensson gefragt, was er verändert habe, was sein Erfolgsgeheimnis sei, spricht er von Kultur, Kommunikation und Klarheit. Dabei ist es vor allem eine Fehlerkultur, die er meint. Der Umgang mit Fehlern, dass man aus ihnen lernt und an ihnen arbeitet. Svensson lebt vor, was er von seinen Spielern und Mitarbeitern erwartet. Und seine Spieler verinnerlichen, was ihr Chef ihnen vorlebt: Selbstreflexion auch vor der Kamera und im Interview. Zu sehen bei jungen Spielern wie Jonathan Burkardt. Der erzählt, wie er sich persönlich weiterentwickelt habe, auch in seiner neuen Rolle als U21-Nationalmannschafts-Kapitän.

Oder bei Moussa Niakathe, dem Kapitän der 05er, der unter Svensson endgültig zum Führungsspieler gereift ist. Aber auch bei erfahrenen Spielern wie Stefan Bell, der in der Hinrunde auf das Kapitänsamt verzichtete, im Glauben daran, dass die übertragene Verantwortung anderen Spielern einen Leistungsschub verpassen könnte.

Die Lust auf Verantwortung

Das vielleicht wirkliche Highlight des Kalenderjahres und Geheimnis hinter dem Erfolg der 05er ist die Lust auf Verantwortung, denn sie stellt die Grundlage für die intensive Arbeit dar, die Bo Svensson von seiner Mannschaft erwartet und die er vorlebt. Eine Führungskultur, die entscheidend ist für die weitere Entwicklung, wie sie sich Fans und Verantwortliche wünschen.