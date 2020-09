per Mail teilen

Zum Start der Bundesliga gab es zwei deutliche Niederlagen für den FSV Mainz 05. Hinzu kommt der hausgemachte Ärger um Adam Szalai. Trainer Achim Beierlorzer hat derzeit keinen guten Stand.

Nach der Meuterei im Training kommt der FSV Mainz 05 auch in der Fußball-Bundesliga immer mehr vom Kurs ab. Drei Tage nach dem aufsehenerregenden Spielerstreik kassierten die Rheinhessen bei der verdienten 1:4 (1:1)-Niederlage gegen Aufsteiger VfB Stuttgart die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Den Mainzern stehen weitere unruhige Tage bevor, Trainer Achim Beierlorzer muss sogar um seinen Job bangen. Sportvorstand Rouven Schröder wollte nach dem Spiel nicht bestätigen, dass Beierlorzer am Freitagabend bei Union Berlin noch auf der Bank sitze. "Wir werden analysieren und ergebnisoffen besprechen."

Denn auch sportlich hatte Mainz 05 nicht viel zu bieten. Zwar hatte Robin Quaison die Mainzer überraschend in Führung geschossen (13.), doch insgesamt war Mainz die deutlich schwächere Mannschaft und die 3.403 Zuschauer sahen ein Team, dem in der Offensive so gut wie nichts einfiel und sich hinten zu leicht ausspielen ließ. Die Tore von Silas Wamangituka (45.), Daniel Didavi (61.), Mateo Klimowicz (80.) und Sasa Kalajdzic (86.) waren die Folge.

Mainz-05-Kapitän Latza stärkt Beierlorzer den Rücken

Die Bild-Zeitung fragte nach dem Spiel, ob diese Leistung noch Teil des Streik war. Das verneinte Mainz-05-Kapitän Danny Latza im SWR-Interview. Das "Erdbeben unter der Woche" habe die Mannschaft nicht erschüttert. "Das eine ist das, das andere ist Fußball", sagte der 30-Jährige. Die Mannschaft stehe auch weiterhin hinter dem Trainer: "Das tun wir."

Beierlorzer schien bislang nur indirekt Gegenstand der internen Diskussionen bei den Rheinhessen zu sein. Der Mainzer Vorstandsboss Stefan Hofmann hatte allerdings tags zuvor auf der Homepage des Klubs angedeutet, dass nicht allein die Suspendierung von Stürmer Adam Szalai und die ausstehende Nachzahlung von während der Corona-Pause einbehaltenen Gehältern für die Eskalation der Spannungen am Bruchweg gesorgt haben könnten.

Beierlorzer spricht von einem normalen Vorgang

"Das war keine Geschichte zwischen mir und Adam Szalai, sondern eine Entscheidung für Adam Szalai." Die Mannschaft habe sich hinsichtlich der Kommunikation "gerne mehr mitgenommen gefühlt". Eigentlich sei das ein ganz normaler Prozess gewesen, der vonstatten gegangen sei. "Wir haben dem Spieler nach der Saison deutlich gesagt, dass es wenig Spielzeiten geben wird. Die Reaktion darauf fand ich überraschend", so der FSV-Coach.

"Wir haben verloren und keiner verliert gerne. Wir haben kein gutes Spiel gespielt", sagte er: "Inwiefern die Ereignisse der Woche da mit rein gespielt haben, kann ich nicht sagen." Beierlorzer glaubt aber daran, die Mannschaft noch zu erreichen. "Ja, das glaube ich, das haben die letzten zwei Tage gezeigt." Er weiß aber auch: "Jetzt wird es heftigen Gegenwind geben - und da müssen wir unseren Mann stehen." Dennoch dürfte sich die Unruhe bei den Mainzern und Trainer Achim Beierlorzer nach der heftigen Niederlage noch deutlich verstärken.