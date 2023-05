Mainz-Coach Svensson bittet Schiri Jöllenbeck um Entschuldigung

per Mail teilen

Trainer Bo Svensson vom 1. FSV Mainz 05 hat Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck angerufen und sich für seine Beschimpfungen nach der Bundesliga-Niederlage gegen den FC Schalke 04 entschuldigt. Das sagte Jöllenbeck der "Frankfurter Rundschau".

Der 36 Jahre alte Unparteiische berichtete von einem persönlichen Telefonat, in dem der Mainzer Trainer "glaubwürdig und aufrichtig um Entschuldigung gebeten" habe. "Er bereue sein Verhalten, insbesondere, mich persönlich angegangen zu haben", sagte der Referee.

Svensson bedauert Wortwahl gegen Jöllenbeck

Jöllenbeck hatte in der Nachspielzeit nach Ansicht der TV-Bilder einen Strafstoß für Schalke verhängt, der zum 3:2-Sieg für die Gäste geführt hatte. Svensson hatte die Elfmeter-Entscheidung kurz nach dem Abpfiff in der ersten Emotion als "Frechheit" und "Skandal" bezeichnet. Später entschuldigte sich der Däne dafür. "Die Wortwahl war zu heftig und überzogen, das bedauere ich", sagte er. Am Wochenende folgte dann der Anruf beim Schiedsrichter.

"Wenngleich ich über manche Äußerungen vom Freitagabend tief enttäuscht war, hat es mich gefreut, dass er als Bundesligatrainer das macht. Das zeigt Größe und Anstand. Natürlich habe ich die Entschuldigung angenommen und die Sache ist damit für mich auch erledigt. Bei der nächsten Begegnung fangen wir wieder bei Null an", sagte Jöllenbeck.

Heidel regt sich über Jollenbecks Veröffentlichung auf

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel findet die Entschuldigung von Svensson gut. "Weil Trainer und Schiris stets im vernünftigen Austausch bleiben sollten", sagte Heidel der "Bild"-Zeitung. "Warum Dr. Jöllenbeck damit aber sofort an die Presse geht, bleibt sein Geheimnis, passt jedoch für mich ins Bild."

Svensson habe emotional reagiert, aber Jöllenbeck nicht persönlich angegriffen, stellte Heidel fest. In der Sache habe der Mainzer Trainer zudem Recht gehabt. "Das war kein Elfmeter. Zuerst hat Bülter am Trikot gezogen, Cacis Halten war dann nur die Konsequenz aus dem ersten Foul. Warum wurde das erste Foul nicht geahndet?“, fragte Heidel.