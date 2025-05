per Mail teilen

Mainz 05 beendet bei Absteiger Bochum eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Nadiem Amiri bringt die Rheinhessen sehenswert auf Kurs. In der zweiten Halbzeit sorgen die Anhänger beider Teams für eine denkwürdige Atmosphäre.

Der 1. FSV Mainz 05 hat das letzte Auswärtsspiel der Saison beim VfL Bochum mit 4:1 (1:0) gewonnen . Nadiem Amiri sorgte fast mit dem Pausenpfiff für die Führung (45.+3 Minute). Nach dem Wechsel legte Philipp Mwene (53.) und Torjäger Jonny Burkardt nach (73.). Der ehemalige Mainzer Gerrit Holtmann erzielte den Ehrentreffer für die Bochumer (84.), die nach der Niederlage als Absteiger feststehen. Paul Nebel setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+3).

Besonders war das Spiel in der zweiten Halbzeit vor allem deshalb, weil nicht nur die Mainzer Anhänger ihr Team für den starken Auftritt nach der Pause feierten, sondern auch die Bochumer die geschlagenen Helden mit lautstarkem Support bis zum Schlusspfiff unterstützten.

"Das war geil, das war überragend, was die Fans von Bochum gemacht haben. Unsere eigenen Fans waren auch überragend. Aber die Stimmung in diesem Stadion in diesem emotionalen Spiel...", suchte Mainz-Trainer Bo Henriksen nach dem Schlusspfiff im Sportschau-Interview nach den richtigen Worten. "Ich habe sowas noch nie gesehen. Überragend, diese Stimmung, diese Atmosphäre. Das ist Emotion, das ist Fußball."

Amiri mit Traumfreistoß zur Mainzer Führung

Auf dem Feld hatten die 22 Akteure in der ersten Halbzeit nur selten für Verzückung gesorgt. Nach zähen 45 Minuten mit wenigen Gelegenheiten auf beiden Seiten sorgte Amiri für den Dosenöffner - und wie. Der 28-Jährige schnappte sich nach einem Freistoßpfiff den Ball und schlenzte das Spielgerät sehenswert in den linken Winkel. Ein Tor, beinahe wie eine Kopie seines Treffers am ersten Spieltag gegen Union Berlin.

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren klar überlegen im ganzen Spiel. Wir wussten, in welcher Situation Bochum ist. Wir wussten aber auch, dass wir ebenfalls gewinnen müssen", sagte Amiri nach dem Spiel. Ein starkes Spiel machten die Mainzer vor allem in der zweiten Halbzeit, als sich die Henriksen-Elf deutlich mehr Möglichkeiten erarbeitete und diese auch konsequent verwertete.

Auch 05-Kapitän Burkardt hatte nach seinem 17. Saisontreffer einen verdienten Sieg der Rheinhessen gesehen, bedauerte gleichzeitig den Abstieg der Gastgeber. "Ich finde es schade, dass Bochum runtergehen muss", sagte der 24-Jährige. "Es ist eine tolle Stimmung hier. Ich habe sehr, sehr gerne hier gespielt in dieser hitzigen Atmosphäre. Und was die Fans beider Seiten heute aus dem Spiel gemacht haben, war wirklich Gänsehaut."

Mainz gegen Leverkusen am letzten Spieltag

Bei allen Emotionen richten die Mainzer den Blick auf das Sportliche. Denn am 34. Spieltag wartet das große Finale um Europa. Am kommenden Samstag spielen die 05er gegen den entthronten Meister Bayer Leverkusen. "Es ist ein Endspiel. Wir können nach Europa aus eigener Kraft, das ist etwas ganz Besonderes", sagte Burkardt.

Die Champions League können die Mainzer zwar nicht mehr erreichen. Der Einzug in die Europa oder Conference League ist dagegen weiter möglich. Mit 51 Punkten stehen die Mainzer auf Rang sechs, punktgleich mit RB Leipzig und Borussia Dortmund, das allerdings noch zwei Spiele auszutragen hat.