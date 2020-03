Das Coronavirus und seine gesamtgesellschaftlichen Folgen sind aktuell das alles beherrschende Thema - auch im Sport. Fußball wird indes auch noch gespielt - so etwa in der Bundesliga an diesem Wochenende. Der 1. FSV Mainz 05 muss dabei in Köln ran. Für 05-Trainer Achim Beierlorzer ein Wiedersehen mit seinem alten Arbeitgeber. mehr...