Mainz 05: Flutlichtspiel zwischen Europa-Träumen und Abstiegsangst

Die 05er können im Kampf um die Europapokalplätze auf ihre Fans zählen. Die Mainzer Arena ist bereits einen Tag vor dem Flutlichtspiel am Freitag (20:30 Uhr) ausverkauft.

Die Vorzeichen für dieses Duell des 31. Spieltages könnten nicht unterschiedlicher sein: Beim Abendspiel zwischen Mainz 05 und Schalke 04 geht es für die Einen um die Möglichkeit, in der nächsten Saison international zu spielen, für die Anderen geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Mainz gegen Schalke unter veränderten Vorzeichen

Rückschau: Nach dem Duell am 14. Spieltag der Hinrunde hat sich einiges verändert: Waren die Schalker zu diesem Zeitpunkt noch abgeschlagen Letzter, so ist das Ziel, der Klassenerhalt, zurzeit nur einen Punkt entfernt. Nach Ende der Hinrunde standen die Königsblauen mit nur neun Punkten auf Platz 18. Einen der zwei Hinrundensiege gab es aber augerechnet im Duell gegen Mainz 05. Der damalige 1:0 Sieg der Schalker sagt jedoch wenig über die jetzige Situation der Rheinhessen aus.

Ziel der Mainzer war vor der Saison wie in jedem Jahr der Klassenerhalt. Ein Ziel, das neben einigen Abstechern ins obere Tabellendrittel, in den letzten Jahren oft auch erst spät erreicht wurde. Anders sieht es in dieser Spielzeit aus, in der die Abstiegssorgen schon seit Wochen vergessen sind. Zuletzt spielte sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson in einen Rausch und verlor zehn Spiele in Folge nicht. Da trübt auch die deutliche Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg (0:3) und das Reißen dieser vereinsinternen Rekordserie innerhalb einer Saison nicht den Blick des ambitionierten Trainers. Der Däne gibt sich kampfbereit und stellt lediglich fest: "Wir waren in Wolfsburg nicht besonders gut", fügt aber hinzu, man wäre sonst zuletzt "sehr sehr stabil" gewesen und habe auch in schwächeren Phasen des Spiels noch guten Fußball gespielt.

Bo Svensson: "Versuchen das Maximale rauszuholen"

Die Mainzer haben in den letzten vier Saisonspielen noch die Möglichkeit, das internationale Geschäft zu erreichen. Auch wenn die 05er gegenüber den direkten Konkurrenten Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt über weniger (finanzielle) Möglichkeiten verfügen, "wollen wir am Ende versuchen, in der Tabelle vor denen zu stehen", sagt Svensson.

Schalke-Trainer Thomas Reis: "Mainz spielt eine tolle Runde"

Auch der Schalke-Trainer Thomas Reis lässt sich von der Niederlage der Mainzer in Wolfsburg nicht blenden. "Sie haben mit Sicherheit nicht das gezeigt, was sie zeigen können", meint der 49-Jährige. Und im Unterschied zum Hinspiel, das Schalke gewann und damit seine Aufholjagd im Abstiegskampf startete, werden in diesem Spiel die Mainzer Fans womöglich für den entscheidenden Impuls sorgen. Mit Fast 34.000 Zuschauern ist die Arena restlos ausverkauft.

Eines scheint klar zu sein: Für Stimmung im Duell zwischen Europaträumen und Abstiegsangst ist auf jeden Fall gesorgt.