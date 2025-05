Das soll sich bei Mainz 05 zur kommenden Saison ändern

Was der 1. FSV Mainz 05 erreicht hat, was sich in der kommenden Saison ändern soll und worauf Bo Henriksens Ehefrau so richtig stolz ist.

"Das war nicht überragend", sagte Mainz-05-Trainer Bo Henriksen. "Ich war ein bisschen müde nach dem Spiel. Aber ich habe das Beste probiert. Das sage ich auch immer meinen Spielern: Das Wichtigste ist, dass wir es probieren. Ich habe es probiert." Der Stolz war ihm in dieser Situation anzuhören. Mainz-05-Coach Henriksen als Party-Animal Allerdings ging es nicht um das 2:2 gegen Bayer 04 Leverkusen, bei dem es für die Mainzer trotz der vielen Chancen nicht zu einem Sieg reichte. Es ging um Henriksens Performance als "Party-Animal". "Ich war nicht der Letzte. Aber ich war auch nicht der Erste, der gegangen ist. So in der Mitte. Meine Frau war schon ziemlich stolz auf mich." Mainz Fußball | Meinung Herzlich willkommen im Mainzer Trainer-Olymp, Bo Henriksen! Zweite Saison, zweite Sensation. Mit dem Erreichen der Conference League steht Bo Henriksen bei Mainz 05 jetzt auf einer Stufe mit Trainern wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. 21:45 Uhr SWR Sport SWR Mainz 05 hatte auch allen Grund zum Feiern, denn der Punkt reichte den Rheinhessen, um in die Conference League einzuziehen. Rückblickend sagte Henriksen am Montag (19.05.): "Es war ein wahnsinniger Tag, aber ein sehr schöner." Die Mainzer Kaderplanung für die kommende Saison Doch nach dem Erfolg ist vor der Aufgabe. Denn nun geht es an die Kaderplanung für die kommende Saison. "Wir haben einen richtig guten Trupp, und wichtig ist, dass wir diesen zusammenhalten können", findet der dänische Coach. Der "Trupp" müsse sogar noch erweitert werden, so Henriksen. Doch Sportdirektor Niko Bungert bremst: "Fakt ist, dass wir erstmal nur ein Hin- und Rückspiel in den Playoffs zur Conference League haben. Dementsprechend können wir nicht die Planung vollends zum Ende treiben. Wir haben ein Szenario im Kopf, dass wir schon den einen oder anderen Platz aufstocken würden. Aber das hängt natürlich von den Ergebnissen der Playoff-Spiele ab." Jeder Spieler muss diesen Traum haben, den nächsten Schritt zu machen. Doch Zusammenhalten ist erstmal die größere Aufgabe. Besonders Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri sind nach einer starken Saison auch bei anderen Teams gefragt. Teams mit größerem Budget und noch größeren Ambitionen als Mainz 05. Das weiß auch der Trainer: "Jeder Spieler muss diesen Traum haben, den nächsten Schritt zu machen. Und Burkardt hat nur zwei Tore weniger als Harry Kane, wenn man die Elfmeter herausrechnet. Das zeigt, was für eine Saison er gespielt hat." Heidel will Burkardt und Amiri in Mainz halten Doch Mainz 05 würde nicht nur die Tore der beiden vermissen. "Die zwei sind unglaublich gut, das sind Leader. Die sind wichtig für die Mannschaft und den gesamten Verein. Denn die sind auch tolle Menschen, nicht nur tolle Fußballer", sagt Henriksen. Sportvorstand Christian Heidel will die beiden gerne halten. Falls ihm das jedoch nicht gelingt, ist er optimistisch, eine hohe Ablösesumme einnehmen zu können: "Wir haben Nullkommanull Druck, einen Spieler abzugeben. Dafür ist Mainz 05 wirtschaftlich viel zu gut aufgestellt", sagte der 61-Jährige. Darüber dürfte sich auch Coach Henriksen sehr freuen, der für sich selbst übrigens keinen Wechselbedarf sieht: "Ich bleibe bei Mainz 05." Und wenn ihm der schwierige Spagat gelingt, das Team zwischen Bundesliga und Europapokal stabil zu halten, kann Bo Henriksen auch nächsten Sommer feiern. Dann hält er womöglich noch länger durch.