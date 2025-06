"Riesige Ehre" und eine besondere Premiere: Mainz 05 nach dem Champions-League-Debüt

per Mail teilen

Die Rheinhessen belegen beim Turnier in Ankara Rang sieben. Das Team nimmt zahlreiche Erinnerungen mit auf den Heimweg, Nicola Roos sorgt für eine besondere Premiere.

Müde, aber glückliche Gesichter am Frankfurter Flughafen. Eine emotionale Reise geht zu Ende: Das Team von Mainz 05 ist von seiner ersten Teilnahme an der Champions League im Amputiertenfußball zurückgekehrt.

"Als die Reise angefangen hat, war es schon sehr surreal. Dass es jetzt einfach zur Champions League geht. Das möchte einfach jeder, der Fußball spielt, mal bei einer Champions League teilnehmen", sagte Nicola Roos nach der Landung im Interview mit SWR Sport. Ähnlich erging es ihrem Teamkollegen Stefan Schmidt. "Sich mit den besten Mannschaften Europas zu messen und auch Teil davon zu sein: Das ist so das Highlight, wenn man so will." Alleine die Teilnahme sei schon eine "riesige Ehre" gewesen.

Roos die erste Frau bei der Champions League

Noch ein Highlight: Obwohl beim Amputiertenfußball nicht nach Geschlecht unterschieden wird, ist Nicola Roos die erste Frau, die jemals an der Champions League teilgenommen hat. "Es war einfach richtig cool und ich glaube, auch die Mannschaften fanden es ganz cool, dass ich dabei war", sagte Roos.

Ein Turnierwochenende voller Eindrücke liegt also hinter den Amputiertenfußballern. Da der Sport noch nicht staatlich gefördert wird, finanziert Mainz 05 die Reise - und sorgt damit für die erste Champions-League-Teilnahme einer deutschen Mannschaft überhaupt.

Spielmodus Amputierten-Fußball Gespielt wird zweimal 20 Minuten auf einer Spielfeldgröße von 40 x 20 Metern im Format Fünf gegen Fünf. Die Feldspielerinnen und -Spieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben, die Torhüter einen amputierten oder verkürzten Arm.

Mainz 05 sichert sich Rang sieben

Entsprechend motiviert gingen die 05er zu Werke. "Also unser erstes Champions League Spiel, beim Anpfiff waren direkt alle heiß und ich durfte dann auch das allererste Tor für Mainz 05 in der Champions League schießen. Das war wahrscheinlich mein Highlight", sagte Florian Fischer.

Im letzten Spiel sicherten sich die Mainzer den ersten Sieg und damit Platz sieben, nach zuvor zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Da andere Nationen wie Gastgeber Türkei schon deutlich weiter in der Entwicklung des Amputiertenfußballs sind, ist Mittelfeldakteur Fischer zufrieden mit der gezeigten Leistung: "Man hat gemerkt, dass wir mit den ganz Großen noch nicht ganz mithalten können. Aber ich denke, wir haben auch gezeigt, dass wir jetzt das Spiel gegen Spanien oder Georgien, das wir in auf jeden Fall auf Augenhöhe sind."

Mainz 05 will den Meistertitel verteidigen

Mit der ersten deutschen Champions-League-Teilnahme legten die Mainzer den Grundstein, den Sport auch in Deutschland weiter voranzutreiben. Darüber hinaus war die Reise aber auch ein besonderes gemeinsames Erlebnis. "Wir wissen schon immer, dass wir mehr als nur eine Fußballmannschaft sind. Wir sind alle auch Freunde abseits des Platzes. Und das hat uns auf jeden Fall noch weiter zusammengeschweißt", sagte Fischer.

Und wie geht es jetzt weiter für die Mainzer? Ausruhen, Sommerpause? Fehlanzeige. Schon in 4 Wochen geht es in der Liga weiter. Das Ziel: Wieder Meister werden, um sich erneut für die Champions League zu qualifizieren.