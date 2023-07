Mainzer Neuzugänge Krauß und van den Berg: "Das passt einfach perfekt"

per Mail teilen

Seit Mittwoch bereitet sich der 1. FSV Mainz 05 im österreichischen Schladming auf die neue Saison vor. Mit dabei: Die Neuzugänge Tom Krauß und Sepp van den Berg. Mit SWR Sport sprechen die Youngsters über Bo Svenssons Überzeugungskraft, die Mainzer Philosophie und welche Rolle Jürgen Klopp bei van den Bergs Leihe spielte.

In der vergangenen Saison liefen die beiden noch gemeinsam bei Schalke 04 auf, jetzt tragen Tom Krauß und Sepp van den Berg das Trikot der Nullfünfer. "Ich fühle mich schon sehr wohl hier", sagt Krauß, der erst diese Woche in die Vorbereitung der Mainzer eingestiegen ist. Und auch van den Berg versichert: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein".

Königstransfer Krauß und die Identifikation mit der Mainzer Philosophie

Krauß, vergangene Saison noch an Schalke ausgeliehen, wechselte von RB Leipzig nach Mainz und gilt als "Königstransfer" der Rheinhessen. "Tom ist ein Transfer, wie er typischer für Mainz 05 nicht sein könnte", kommentierte Sportdirektor Martin Schmidt die Verpflichtung des 22-Jährigen und ergänzte: "Ein Jungnationalspieler, der sich mit unserer Philosophie identifiziert und darauf brennt, hier den nächsten Karriereschritt zu machen."

Vom Wechsel überzeugt hatte Krauß 05-Coach Bo Svensson. "Das Gespräch mit dem Trainer war super", sagt der U21-Nationalspieler im Trainingslager in Schladming gegenüber SWR Sport. "Er hat mir die Philosophie aufgezeigt und wo er mich sieht. Das passt einfach perfekt zu meiner Spielweise. Da kann ich meine Stärken einbringen."

Krauß: "Gehe den Leuten gerne auf den Sack"

Seine große Stärke sieht der Mittelfeldmann im Spiel gegen den Ball. "Ich gehe den Leuten gerne auf den Sack", sagt Krauß, "ich will gerne Bälle gewinnen, um sie dann an meine Mitspieler weiterzuspielen, die dann ins Dribbling gehen können".

Auf welcher Position genau er seine Qualitäten dann einbringen möchte, ist ihm "egal". "Als alleinige Sechs, doppelte Sechs oder Acht. Im Mittelfeld kann ich vieles spielen", kündigt der gebürtige Leipziger an. Dass das Mainzer Mittelfeld bereits stark besetzt ist, sei für Krauß kein Problem. Es sporne ihn nur weiter an, jeden Tag zu performen und dadurch besser zu werden.

Van den Berg: Klopp hat "nur Gutes" über Mainz erzählt

Immer besser werden will auch ein weiterer Neuzugang: Sepp van den Bergen ist vom FC Liverpool ausgeliehen und hat von Trainer Jürgen Klopp "nur Gutes" über die Stadt und den Verein gehört. "Er ist ja eine große Persönlichkeit hier. Jeder liebt ihn", sagt der 21-jährige Niederländer. "Er war sehr positiv und ich glaube, er wird genau hinschauen, wie ich spiele."

Bevor van den Berg aber richtig spielen kann, muss er erstmal richtig fit werden. Nach einem überstandenen Muskelbündelriss will der Verteidiger am Sonntag ins Mannschaftstraining einsteigen. "Mir geht's gut, mein Körper fühlt sich gut an", versichert der Youngster.

Zeit, sich im Trainingslager im österreichischen Schladming zu beweisen, bleibt van den Berg und Krauß noch bis Mittwoch. Dann reist der 05-Tross wieder zurück nach Mainz, ehe am 12. August das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal in Elversberg ansteht. Vielleicht ja schon mit zwei aktuell "sehr glücklichen" Neuzugängen auf dem Platz.