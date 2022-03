Zu viele Corona-Fälle, zu viele Spieler waren erkrankt. Das Spiel Mainz gegen Dortmund wird jetzt am Mittwoch nachgeholt. Die 05er sind alle freigetestet, aber längst nicht fit. Delano Burgzorg fehlt länger.

"Pause. Komplett Pause. Bis auf Weiteres." Mainz-05-Trainer Bo Svensson antwortet kurz, aber jedes Wort sitzt. In der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen Borussia Dortmund hatte Svensson kurz zuvor berichtet, dass Delano Burgzog ausfalle. Nachdem der Niederländer negativ getestet war, wurde in einer Nachuntersuchung eine leichte Herzmuskel-Entzündung festgestellt. Was das nun für den Spieler bedeute, wollte ein Journalist wissen. Bo Svensson: "Das bedeutet Pause. Komplett Pause. Bis auf Weiteres." Stille. Svensson legt nach: "Das war für alle, die denken, dass wenn man negativ ist, dass man auch spielfähig ist, nochmal ein Beispiel dafür, dass es nicht so ist." Und: "Wir sehen bei den anderen Jungs, dass es nicht ohne ist, zurückzukommen." Einer von den anderen Jungs ist Torhüter Robin Zentner, freigetestet am Sonntag. "Wenn das Spiel heute (Dienstag) wäre, würde er nicht im Tor stehen", sagt der Trainer. Aber auch: "Wir hadern nicht".

Ein riskantes Spiel auf dünnem Eis

Wenn Svensson spricht, hat man das Gefühl, dass er auf einem zugefrorenen See spielen muss, auf dem das Eis an manchen Stellen noch zu dünn ist. Vor allem die insgesamt 14 Spieler, die positiv getestet oder infiziert waren, stehen unter besonderer Beobachtung: "Wir werfen einen extra Blick auf die Spieler, die betroffen sind. Dafür haben wir einige Experten. Ärzte, Athletiktrainer, die wissen wie sich unsere Jungs bewegen", sagt Svensson. "Wenn Bewegungsabläufe nicht so stimmen, werden wir das schon auch erkennen." Man habe aber auch allen Spielern signalisiert, dass sie ernsthaft damit umgehen und ein ehrliches Feedback geben müssen.

BVB ohne Hummels, dafür mit Haaland

Sein Team hält Svensson für konkurrenzfähig, auch wenn mit Borussia Dortmund "ein Top-Team" nach Mainz kommt, ohne Marco Reus, dafür wieder mit dem ebenfalls genesenen Mats Hummels - und mit Erling Haaland, von dem Svensson sagt, er sei "einer der besten Stürmer der Welt". Haaland sei ein ganz besonderer Spieler, "egal wo er spielt, ist es ein anderes Spiel". Seine Ausstrahlung und Haltung übertrage sich auf die Mannschaft. Dortmund sei souverän Tabellenzweiter, "sie können an Bayern München herankommen, obwohl Haaland lange nicht dabei war", analysiert Svensson.

Gewinnen, verlieren - in Mainz geht es um mehr

Knapp zwei Wochen nach dem massiven Corona-Ausbruch und zwei Spielausfällen haben sich laut Svensson die letzten betroffenen Spieler freigetestet. "Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus", sagte Svensson. Und dann kommt noch einer dieser ungewöhnlichen und im Fußballgeschäft so seltenen Sätze von Bo Svensson auf die Frage, was das Team bei dieser Ausgangssituation zu verlieren habe: "Der Fokus geht nicht darauf, nichts zu verlieren, oder drei Punkte zu gewinnen, es geht um die Leistung", sagt Bo Svensson, der am ersten Spieltag der Saison mit einer "Notelf" gegen RB Leipzig gewann. "Seit ich hier bin, geht es darum, in der Bundesliga zu bestehen, aber auch darum dass was anderes entsteht. Es geht um die Synergieeffekte zwischen Zuschauern, Spielern und den Menschen generell."

Mainzer Niederlage würde die Liga spannend halten

Dortmunds Trainer Marco Rose, ehemaliger Spieler bei Mainz 05, weicht der Frage zunächst aus, ob ein Sieg die Bundesliga spannend halten würde. Dortmund hat als Tabellenzweiter zwar neun Punkte Rückstand auf Bayern München, aber eben auch ein Spiel weniger.

Die Mainzer könnten sich selbst belohnen und dem Verein ein kleines Geburtstagsgeschenk überreichen. Gegründet am 16. März 1905 wird der 1. Fußballsportverein am Spieltag gegen Borussia Dortmund 117 Jahre alt. Das können die Mainzer also, unabhängig vom Spiel, auf jeden Fall feiern.