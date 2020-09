Nach zuletzt zwei Niederlagen gelingt Mainz 05 ein souveräner 5:0-Erfolg beim direkten Konkurrenten Werder Bremen. Auch am Tag danach war der Held des Spiels ein gefragter Mann.

Die Trainingskibitze warteten nach der Einheit schon auf ihn. Stürmer Robin Quaison, dessen drei Treffer in der ersten Halbzeit gegen Bremen den Weg für den nie gefährdeten Sieg an der Weser ebneten. "Es bedeutet mir sehr viel. Offensive Stürmer werden an Toren gemessen. Diesmal waren es drei in einer Halbzeit. Das ist natürlich perfekt", strahlte der 26-Jährige. Fotos mit dem schwedischen Stürmer waren daher sehr gefragt. Die Stimmung bei Profi und Fans natürlich bestens. Den Rheinhessen gelang gegen Werder, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, die wichtige und richtige Antwort nach zuletzt zwei Pleiten in Folge.

Wundertüte Mainz

Trotz des furiosen Auftritts an der Weser, bleibt für Trainer Achim Beierlorzer weiter die große Aufgabe, Konstanz in die Mannschaft zu bekommen. Die lassen die Profis seit Saisonbeginn vermissen. Und auch der Trainerwechsel von Sandro Schwarz zum 52-Jährigen hat daran bislang wenig geändert. Starken Spielen folgen oft fade Auftritte. Abwehrspieler Alexander Hack, der gegen Bremen den gelbgesperrten Jeremiah St. Juste vertrat, will "erstmal noch das letzte Spiel gut angehen", und dann "in der Winterpause an der Konstanz arbeiten, dass es nicht solche Leistungsschwankungen gibt." Ein Erfolg gegen Bayer Leverkusen wäre aus Mainzer Sicht zumindest ein beruhigender Hinrundenabschluss.