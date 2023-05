"Natürlich ist Mitleid da" - Mainz 05 leidet mit dem BVB

per Mail teilen

Alles war angerichtet für die große Meisterfeier von Borussia Dortmund - doch dann gab der 1. FSV Mainz 05 den Partycrasher und holte ein 2:2. Nach der Partie zeigten die Rheinhessen Mitgefühl.

Durch ein 2:2 (0:2) gegen den 1. FSV Mainz 05 am letzten Bundesliga-Spieltag verpasste Borussia Dortmund die große Chance, den FC Bayern endlich vom Thron zu stoßen, weil dieser seine Hausaufgaben gemacht und 2:1 in Köln gewonnen hatte. Ein Sieg hätte dem BVB zum Titel gereicht. Dieser schien vorab nur Formsache zu sein - schließlich waren die Rheinhessen mit vier Pleiten in Serie und 3:13 Toren im Gepäck angereist.

Spielverlauf für Mainz - und gegen den BVB

Doch obwohl es für die Gäste um nichts mehr ging, bewiesen sie große Moral. Andreas Hanche-Olsen (15. Minute) und Karim Onisiwo (24.) brachten mit frühen Toren das vor Aufregung kochende Stadion zur Ruhe, die Dortmunder rannten vor 81.365 Fans in der Folge mit wachsender Verzweiflung vergeblich an, während Mainz clever verteidigte und gefährliche Konter setzte. Der BVB konnte durch die Treffer von Raphael Guerreiro (69.) und Niklas Süle (90.+6) nur noch ausgleichen, Sebastien Haller (19.) verschoss überdies beim Stand von 0:1 einen Foulelfmeter.

Bo Svensson: "So etwas erlebst du nicht oft"

Nach dem Spiel herrschte im Dortmunder Stadion Totenstille, nur die Mainzer Anhänger feierten. Viele BVB-Fans, aber auch Spieler und Funktionäre hatten Tränen in den Augen. Das ging auch den Gästen nahe. "Natürlich ist Mitleid da, aber ich muss Mainz 05 vertreten, dafür werde ich bezahlt, aber wenn ich mich in die Dortmunder Spieler und in das Team hineinversetze: Das muss brutal sein", sagte 05-Trainer Bo Svensson der ARD.

"So etwas wie heute erlebst du nicht so oft. Wir schießen das Tor mit der ersten Chance, die verschießen einen Elfmeter, es ist auch vieles gegen sie gelaufen. Ich fand nicht, dass sie nervös waren, sondern, dass wir sie vor Probleme gestellt haben."

Der dänische Coach freute sich darüber, dass seine Mannschaft noch einmal alles abgerufen hatte: "Wir haben einen Punkt geholt, aber das ist Nebensache, wenn ich sehe, dass meine Jungs hier 130 Kilometer gelaufen sind. Sie haben noch einmal alles gegeben."

Karim Onisiwo: "Wollten die Saison mit einem guten Spiel beenden"

Auch bei Onisiwo, Torschütze zum zwischenzeitlichen 0:2, war die Gefühlslage ambivalent. "Wir wollten einfach nochmal einen guten Saisonabschluss haben. Wir hatten zuletzt viermal verloren und wollten die Saison mit einem guten Spiel beenden. Das haben wir geschafft", sagte der österreichische Angreifer. Der Matchplan von Coach Svensson sei aufgegangen, so Onisiwo weiter: "Wir wollten tief und kompakt stehen, gut verteidigen und dann schnell umschalten. Das haben wir geschafft und hätten sogar noch mehr Tore erzielen können."

Trainingsauftakt für Mainz am 2. Juli Für den 1. FSV Mainz 05 startet die Vorbereitung auf die kommende Fußball-Bundesliga-Saison am 2. Juli. Nach Angaben von Svensson werden die Nationalspieler später einsteigen und zum Trainingsauftakt noch fehlen. Zum Trainingslager vom 26. Juli bis 2. August im österreichischen Schladming sollen aber alle dabei sein. Für den 1. August ist ein Testspiel geplant. Der Gegner steht noch nicht fest.

Die Dortmunder taten dem Stürmer indes leid. "Wenn man das hier sieht: 80.000 Fans, die auf die Meisterschaft hoffen. So nah waren sie in den letzten Jahren nie dran. Das ist sehr traurig für sie - aber wir hatten den Blick auf uns gerichtet."

"Dortmund wird sich sicher erholen und nächste Saison wieder angreifen"

Mainz, so Onisiwo, habe seine Hausaufgaben gemacht und darf sich über einen versöhnlichen Saisonabschluss freuen. Schließlich hatte der Angreifer aber auch noch tröstende Worte für den BVB übrig. "Dortmund wird sich sicher erholen und nächste Saison wieder angreifen."