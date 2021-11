Mainz 05 will Stadion trotz steigender Corona-Inzidenz voll auslasten

Mainz 05 setzt im Duell mit dem 1. FC Köln auf volle Zuschauer-Unterstützung. 30.000 Fans dürfen am Sonntag in die Mainzer MEWA-Arena. Ob allerdings so viele kommen, ist fraglich.

Bis Freitagmittag waren nach Angaben des Vereins rund 25.000 Eintrittskarten verkauft. Weil aber die Corona-Inzidenzen aktuell täglich steigen (in Mainz wie in Köln), könnte es sein, dass der eine oder andere Fußball-Fan kurzfristig abspringt. Mainz-05-Pressesprecherin Silke Bannick sagte, man müsse aber keine Angst haben, sich im Stadion mit Corona zu infizieren. In einem Großteil der Zuschauerränge gelte die 2G-Regel, in drei Blöcken gebe man auch den "Nur-Getesteten" die Chance, das Spiel live anzuschauen. Kapitän Stefan Bell hofft jedenfalls auf ein volles Stadion.

Corona auch in der Mannschaft Thema

Das Corona-Virus ist auch in der Mannschaft der 05er Thema, allerdings anders als beispielsweise bei Bayern München, nicht wegen etwaiger Quarantäne-Fälle. Vielmehr sei es so, sagt 05-Trainer Bo Svensson, dass sich die Mannschaft mit den Trainern über die Thematik unterhalte. Man habe großen Respekt davor, was aktuell in Deutschland passiere.

Auf die Frage, wie er zu einer 2G-Forderung auch für Fußball-Profis stehe, antwortete Svensson, er halte sich an das, was aktuell rechtlich gedeckt sei, also die freie Wahl zu haben, ob man sich impfen lasse oder nicht. Er empfehle den Spielern zwar die Impfung, akzeptiere aber auch, wenn Menschen anderer Meinung seien.

Bundesligist Mainz 05 verlängert mit Trikotsponsor Mainz 05 wird auch in den nächsten Jahren mit dem derzeitigen Trikotsponsor Kömmerling auflaufen. Die Verlängerung des Vertrags bis 2024 teilten die Mainzer am Freitag mit. Es ist nach Vereinansgaben das längste Engagement eines Partners als Haupt- und Trikotsponsor in der Clubhistorie der Mainzer. "Wir standen beide auch in schwierigen Zeiten und unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen zu dieser Partnerschaft und haben dabei auch die Herausforderungen der Corona-Krise partnerschaftlich gemeistert", sagte Vorstandsmitglied Jan Lehmann. Der Fenster- und Türenhersteller ist seit 2015 Hauptsponsor der Mainzer.

Wilde Partie gegen Köln möglich

Sportlich gesehen rechnet Svensson mit einem interessanten Spiel gegen den 1. FC Köln. Die Handschrift von Köln-Trainer Steffen Baumgart sei deutlich zu lesen. Wie die Mainzer, seien die Kölner offensiv geprägt und wollten der Partie ihren Stempel aufdrücken. Diese Konstellation könne durchaus in einem wilden Spiel gipfeln. Zweikämpfe, Konter und schnelles Spiel – den Zuschauern werde einiges geboten, verspricht Svensson. "Ich kann mir kein langweiliges Spiel vorstellen. Beide Mannschaften suchen trotz unterschiedlicher Strukturen den Weg nach vorne. Beide wollen etwas erreichen und nicht nur verhindern."

Bis auf die verletzten Abwehrspieler Jeremiah St. Juste und Anderson Lucoqui sind alle Spieler einsatzbereit. Durch die späte Anstoßzeit (17:30 Uhr live im Sportschau-Audiostream) wird in Mainz zum dritten Mal in den vergangenen vier Wochen unter Flutlicht gespielt. Die Partien gegen Augsburg (4:1) und Mönchengladbach (1:1) waren sehenswert. Die Voraussetzungen für einen weiteren rauschenden Fußball-Abend sind also da – wenn Corona nicht einen Strich durch die Rechnung macht.