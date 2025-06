Was machen Burkardt und Amiri? Kaderplanung bei Mainz 05 bleibt spannend

Mainz 05 konnte bereits den dritten Sommer-Neuzugang vermelden. Doch die große Kader-Fragen bleiben: Ist Toptorjäger Jonathan Burkardt schon so gut wie weg? Und was plant Nadiem Amiri?

Es war eine überragende Mainzer Saison, die zweitbeste der Vereinsgeschichte. Begeisternder Offensiv-Fußball, ein nahezu immer ausverkauftes Stadion und die Qualifikation für die Conference League. Glücklich und zufrieden waren und sind alle bei Mainz 05. Klar ist aber, dass der Kader, trotz aller aktueller Qualität, auf die entsprechende "Europapokal-Breite" angepasst werden muss.

Die große Frage, die viele beim FSV umtreibt: Was planen die beiden Publikumslieblinge und Säulen des Erfolgs, Stürmer Jonathan Burkardt und Mittelfeldlenker Nadiem Amiri? Die sportliche Leitung um Vorstand Christian Heidel und Sportdirektor Niko Bungert bereitet sich im Hintergrund auf alle Szenarien vor.

Wer kommt?

Bereits Ende Mai gab der FSV die Verpflichtung von Konstantin Schopp bekannt. Der Innenverteidiger und österreichische Junioren-Nationalspieler wechselt von Sturm Graz nach Mainz und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Der 1,95-Meter-Mann gilt als vielversprechendes Talent und wie Sportdirektor Bungert ergänzte, das körperlich und fußballerisch alle Anlagen mitbringt, die ein Bundesliga-Verteidiger benötigt."

Sein Bundesligaformat nachgewiesen hat dagegen schon Neuzugang Benedict Hollerbach. Der 24-Jährige kommt für bis zu zehn Millionen Euro von Ligakonkurrent Union Berlin mit der Empfehlung von neun Saisontreffern. Er wurde ebenfalls mit einem Vertrag bis 2029 beim FSV ausgestattet und ist bereits voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: "Ich habe das Gefühl, dass ich perfekt in meine neue Mannschaft passe und freue mich auf den intensiven und mutigen Fußball mit ihr." Der Stürmer darf als möglicher Ersatz für Jonathan Burkardt gesehen werden, falls dieser sich in den nächsten Wochen verabschieden sollte.

Einen eher bislang unbekannten Profi verpflichteten die Rheinhessen mit dem Autralier Kasey Bos. Er kommt vom australischen Vizemeister Melbourne Victory und ist für die linke Außenbahn vorgesehen. Dort soll der 21-jährige Nationalspieler den Konkurrenzkampf mit Philipp Mwene anfachen.

Wer geht?

Offiziell hat bislang noch kein 05-Profi den Club verlassen. Leihspieler Moritz Jenz wird wohl zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Für den Abwehrspieler sollen die Wölfe eine hohe, millionenschwere Ablöse fordern. Daher werden die Mainzer auf eine feste Verpflichtung aller Voraussicht nach verzichten.

Toptorjäger Jonathan Burkardt (18 Saisontreffer) soll sich mit Eintracht Frankfurt über einen Wechsel einig sein. Der 24-Jährige soll einen Vertrag bei den Hessen bis 2030 erhalten. Auch die beiden Clubs seien in Sachen Ablöse für den Mainzer Rekordtorjäger auf der Zielgeraden. Da Burkardt keine Ausstiegsklausel hat und noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, kann diese frei verhandelt werden. Mit einem Vollzug wird aber in den nächsten Tagen gerechnet. Und mit Benedict Hollerbach ist für den nötigen Ersatz bereits gesorgt

Wer könnte noch gehen?

Noch herrscht Ruhe beim gefragten Mainzer Mittelfeldmann Nadiem Amiri. Der Nationalelf-Rückkehrer spielte sich nach einer überragenden Saison als Dreh- und Angelpunkt in der 05-Zentrale zurück ins DFB-Team und auf den Zettel von Clubs wie Borussia Dortmund oder auch aus der englischen Premier League. Auch ein Verbleib des 28-Jährigen, dessen Vertrag sogar noch bis 2028 läuft, ist nicht auszuschließen.

Bei Kapitän Silvan Widmer, der unter Bo Henriksen, trotz lobender Worte und Wertschätzung aus dem Team, kaum Berücksichtigung und Einsatzzeiten bekam, sieht es stark nach Abschied aus. Flügelspieler Anthony Caci konnte sich in der letzen Saison mit Tempo und Flanken ins Rampenlicht spielen. Dem Franzosen, der in einem Interview angeblich schon mit seinen Wechselabsichten kokettierte, sollen Angebote aus der Heimat und aus England vorliegen. Bislang lose Gerüchte, aber Cacis Vertrag läuft 2026 aus. Nur noch in diesem Sommer würden die 05er eine Ablöse kassieren.

Tom Krauß kehrt nach seiner Leihe vom VfL Bochum zurück. Dort bekam er unter Trainer Dieter Hecking viel Spielpraxis. Ob dies auch bei den 05ern der Fall sein wird, ist fraglich. Es gibt Interesse aus der Bundesliga am 23-Jährigen.

Wer könnte noch kommen?

Die Conference League ist hier Fluch und Segen zugleich. Denn die Mainzer wissen erst, ob sie einen breiteren und qualitativ ebenbürtigen Kader brauchen, kurz vor Transferschluss Ende August. Vorher müssen die beiden Playoff-Spiele absolviert werden. Erst dann herrscht Klarheit, ob bis Weihnachten sechs weitere Spiele im Europapokal anstehen. Das wiederum macht die Kaderplanung ungleich schwieriger. Läuft die Qualifikation erfolgreich, soll die Kaderqualität in der Tiefe verstärkt werden – insbesondere in der Offensive. Den Rheinhessen wird Interesse an Shuto Machino nachgesagt. Mit elf Treffern und vier Vorlagen war der Japaner der mit Abstand gefährlichste Spieler von Holstein Kiel in der Bundesliga-Premieren-Saison. Finanziell würde der Transfer des Mittelstürmers, der auch bei Ligakonkurrenten gehandelt wird, nicht günstig werden.

Generell hat sich das Anforderugsprofil für neue 05-Transfers seit der spielerischen Weiterentwicklung durch Trainer Bo Henriksen nochmal erhöht. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr nur Mainz-typisch auf Physis, Balljagd und Umschalten. Jetzt sind auch Ballbesitzqualitäten gefragt. Das macht die Suche des FSV nach Verstärkungen unter Umständen noch etwas komplexer.