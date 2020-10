Von Huddersfield an den Bruchweg. Vom Chefcoach in der englischen Premier-League zum Juniorencheftrainer bei Mainz 05. Jan Siewert erzählt im SWR Sport Podcast "Nur der FSV“ über seinen Weg an der Seitenlinie und warum ihn die Atmosphäre an der legendären Liverpooler Anfield Road überhaupt nicht beeindruckte.