Mainz 05: Jae-Sung Lee - seine Tage am Meer und ein Bad in der Menge

Er ist Champions League-Sieger in Asien, war Spieler des Jahres und viermal nationaler Meister. Seit 2021 bei Mainz 05 ist Jae-Sung Lee mit seinen zwei Toren gegen Augsburg endgültig angekommen im Karnevalsverein.

Nach seinem ersten Doppelpack für Mainz 05 beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg musste Jae-Sung Lee auf den Zaun. Eine Auszeichnung der Fans, die ihren Spieler des Spiels zu sich rufen, um die Humba anzustimmen - und das am Mainzer Fastnachtsspieltag, an dem die Spieler im rot-weiß-blau-gelben Trikots spielten und ein ganzes Stadion in den vierfarbbunten Farben der Mainzer Fastnacht strahlte. Im roten Tirolerhut und mit gelber Perücke stand Lee also bei den Fans, genoss das Bad in der Menge - auch wenn er aus Sicherheitsgründen nur auf dem Zaun und nicht dahinter stand. Nach zwei Jahren Pandemie wird Jae-Sung Lee seine erste Fastnacht in Mainz feiern und sagt: "Ich habe schon viel davon gehört und freue mich, dabei sein zu können."

Koreanische Flaggen im Mainzer Stadion

Nicht erst seit Lee im Vorbereitungsspiel gegen Liga-Konkurrent 1899 Hoffenheim zweimal getroffen hatte, wehen vermehrt koreanische Flaggen im Mainzer Stadion. "Das sehe ich natürlich und es freut mich, wenn Fans zu mir kommen und sagen, dass sie aus Korea gekommen sind", sagt der 30-Jährige in der kleinen Presserunde am Donnerstag. Aber, freundlich und sympathisch wie Lee ist, heißt es erstmal "Hallo" und "Servus". Dann braucht er seinen Dolmetscher. Er versteht schon sehr viel, deutsch zu sprechen fällt ihm aber noch schwer.

Nicht alles, was in den vergangenen Wochen aus dem Koreanischen ins Deutsche übersetzt werden musste war das, was Lee gesagt oder geschrieben haben wollte. Zum Jahreswechsel hatte er von einem "starken Wunsch" geschrieben, in einem "anderen Umfeld" zu wachsen. "War gar nicht so gemeint" registrierte auch Martin Schmidt, der Sportdirektor von Mainz 05: "Es war nicht ganz gescheit, was aus dem Koreanischen übersetzt worden ist", erklärte Schmidt. "Das ist für ihn erledigt und kein Thema. Das wurde auch besprochen." Der Vertrag von Lee läuft noch bis 2024.

Ob Lee sein Arbeitspapier in Mainz verlängern wird, ist offen. Allerdings gibt er zu, dass die Premier League ein schönes Ziel wäre, so wie "mein Vorbild Ji-Sung Park, der bei Manchester United spielte". Park war von 2005-2012 bei ManU und wurde mit der koreanischen Nationalmannschaft Vierter bei der WM 2002.

Das ist Jae-Sung Lee

Der 30-Jährige kommt aus Ulsan, einer Küstenstadt an der Meerenge, zwischen Korea und Japan. 2011 wurde Lee an die renommierte Universität von Seoul berufen, spielte dort Fußball und wechselte 2014 in die koreanische "Bundesliga", die K-League nach Jeonju. Mit seinem Klub Jeonbuk Hyundai Motors gewann er viermal die koreanische Meisterschaft. In seinem ersten Profijahr wurde er 2015 zum "K-League Young Player of the Year" gewählt - bester Jugendspieler der Top-Liga in Korea.

Bei Jeonbuk konnte Lee richtig Gas geben. Ein koreanischer Fußball-Blogger beschrieb ihn einmal als "integrative Kraft auf dem Platz" - das sei eine Qualität, die dazu beigetragen habe, dass Jeonbuk 2016 die Champions League in Asien gewinnen konnte. Als Lee 2017 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde, zum "K-League-MVP" war klar, dass die Fußballkarriere in Europa weitergehen sollte.

WM-Erfahrung mit Korea

Bei der Fußball WM 2018 in Russland wurde Lee in allen drei Spielen der Vorrunde in der koreanischen Nationalmannschaft eingesetzt. Statt zu einem großen Club in Europa zu wechseln, Interessenten gab es unter anderem aus der englischen Premier League, entschied sich Lee für Holstein Kiel, weil er dort die Perspektive bekam, oft eingesetzt zu werden. Im Sommer 2021 wechselte Jae-Sung Lee in die Bundesliga zu Mainz 05. Bei der Fußball-WM 2022 in Katar stand Jae-Sung Lee wieder im Kader der "Taegeuk Warriors" und schied im Achtelfinale gegen Brasilien (1:4) aus.