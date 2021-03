Schaffen die Rheinhessen den Klassenerhalt? Nach dem ernüchternden 0:0 auf Schalke bleiben Mainz 05 noch zehn Spiele, um den Abstieg zu vermeiden. Was macht Hoffnung?

Für einen kurzen Moment war Mainz 05 nicht auf einem Abstiegsplatz. Ein lange nicht mehr gekanntes Gefühl. Aber keines an dem sich die Rheinhessen, nach dem mageren 0:0 gegen Schalke 04, hochziehen wollten. Der zwischenzeitliche Relegationsplatz - eine kurze Momentaufnahme. Konkurrent Arminia Bielefeld punktete gegen Union Berlin und holte sich Tabellenplatz 16 wieder zurück. Die Arminen haben einen Zähler mehr als Mainz und dazu ein Spiel weniger als die 05er. Der Abstand zum Nichtabstiegsplatz beträgt drei Punkte. Es bleibt extrem spannend.

Defensiv stabil, aggressiv in den Zweikämpfen

Die Defensive zeigt sich seit Bo Svensson‘s Amtsantritt stark verbessert und kompakt, lässt wenig gegnerische Chancen zu. Die Dreier- bzw. Fünferkette funktioniert. Auch Keeper Robin Zentner zeigte sich nach seinem Fehler gegen den FC Augsburg auf Schalke wieder stabil und als gewohnter Rückhalt.

Die Rheinhessen agieren läuferisch und besonders kämpferisch mittlerweile richtig stark, sind wieder ein unangenehmer Gegner für viele Vereine in der Bundesliga. Das zeigt sich besonders in der Aggressivität in den Zweikämpfen, die unter Svensson intensiv, aber nicht unfair geführt werden. Genau das verkörpert Neuzugang Dominik Kohr. Mit der Leihgabe aus Frankfurt kam wieder mehr Robustheit ins Mainzer Mittelfeld. Mit Teamkollege Leandro Barreiro verdichtet er das Zentrum der 05er und sichert ab.

Abschlussschwäche und wenig Ideen aus dem Mittelfeld

Die Offensive treibt so manchem Fan die Sorgenfalten auf die Stirn. Sowohl gegen Augsburg als auch gegen Schalke war die Abschlussschwäche der 05er einmal mehr da große Thema. Und nicht nur das: Gegen den Tabellenletzten gab es zwar 20 Torschüsse, aber nur zwei davon kamen wirklich auf das Tor der Gelsenkirchener. Die Mainzer Offensivkräfte kamen zuletzt zu selten in die gefährlichen Positionen und wenn, dann fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.

Und "auch ein bisschen das Quäntchens Glück", analysiert Bo Svensson. Auch im Spielaufbau mangelt es oft an Ideen und beim Spiel mit Ball tun sich die Mainzer gegen tiefstehende Gegner nach wie vor schwer. "Vorne haben wir noch ein bisschen was zu tun, dass wir einfach mehr Tore schießen, mehr Großchance rausspielen", bestätigt Abwehrspieler Stefan Bell die Harmlosigkeit in der Offensive, die Mainzer haben die viertwenigsten Tore in der Liga geschossen.

Das Restprogramm für die 05er

Am Samstag steht mit dem SC Freiburg die nächste Aufgabe an. Im Hinspiel gab es einen 3:1 Erfolg. Eine Woche später geht’s für Mainz zur TSG Hoffenheim. Keine leichten aber durchaus lösbare Aufgaben. Anfang April wird es dann richtig interessant. Dann wartet mit Bielefeld, Köln und der Hertha die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf. Besonders dann sind die Mainzer gefordert zu punkten und anders aufzutreten als in den Hinspielen.

Erfolge könnten dabei schon die Basis für den Klassenerhalt sein. Gegner in den letzten Spielen sind ausschließlich Topteams der Liga, wie Bayern München, die Eintracht aus Frankfurt Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Die 05-Profis blicken trotzdem selbstbewusst auf die kommenden Spiele. "Es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Wird sind fit und können den Gegner beackern. Das spricht für uns. Wir sind in einer richtig guten Verfassung", zeigt sich Dominik Kohr selbstbewusst. Zumindest mental scheint Mainz 05 gerüstet für die Endphase im Abstiegskampf