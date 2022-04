Mainz 05 nach Niederlage: "haben es selbst verschenkt"

Auch im zehnten Auswärtsspiel in Folge blieb Mainz 05 ohne Sieg. Das 2:3 gegen Köln, nach 2:0 Führung: bitter. Sportdirektor Martin Schmidt hat trotzdem Schulterklopfer verteilt.

Nach drei erfolglosen Auswärtsspielen in einer Woche und zehn sieglosen Spielen nacheinander in der Fremde hat sich der Frust beim FSV Mainz 05 festgesetzt. "Ein Punkt aus den drei Spielen ist einfach zu wenig", kritisierte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 2:3 (1:0) beim 1. FC Köln die magere Bilanz. Im Gespräch mit SWR Sport legt Sportdirektor Martin Schmidt großen Wert darauf, zu sagen, dass die Mannschaft sportlich nicht eingebrochen sei. "Es war nicht so, dass sie uns an die Wand gespielt haben." Das sei einerseits gut, mache es dem Team mental jedoch schwerer, die Niederlagen zu verarbeiten. "Es bleibt das Gefühl, wir haben es in der Hand gehabt und selbst weggegeben."

Mainz 05 wartet seit zehn Auswärtsspielen auf einen Sieg

In Köln konnten die Rheinhessen am Samstag die Misere wieder nicht beenden - trotz einer 2:0-Führung nach einer knappen Stunde. "Das tut sehr weh. Wir waren heute dem Auswärtssieg in den drei Spielen am nächsten. Das ist natürlich umso bitterer", sagte Jonathan Burkardt. Der Stürmer hatte unter Mithilfe von Luca Kilian, dem Kölner Leihspieler aus Mainz, das 1:0 erzielt. Karim Onisiwo erhöhte sogar noch zum 2:0, ehe die Gastgeber ihre spektakuläre Aufholjagd starteten.

Anders als bei den Spielen in Mönchengladbach (1:1) und beim FC Augsburg (1:2) liefen die Mainzer diesmal nicht einem Rückstand hinterher. "Bis zur 60. Minute war es ein sehr gutes Auswärtsspiel. Wir haben klar und verdient geführt", befand Schmidt. Torjäger Burkardt zeigte sich selbstkritisch. "Kämpferisch und spielerisch waren wir auf Augenhöhe und eine 2:0-Führung musst du einfach über die Zeit bringen", sagte der U21-Europameister.

Mainz 05 kassiert zu viele Standard-Tore

Trainer Bo Svensson, der sein Team mit der Hereinnahme von Anton Stach nur auf einer Position verändert hatte, erkannte natürlich den Schwachpunkt in der Verteidigung von Standards bei zwei Gegentreffern. "In allen drei Spielen in dieser Woche war viel mehr drin. Aber auch gegen Dortmund und Freiburg hat es wegen schlechten Verhaltens bei Standardsituationen nicht zum Sieg oder einem Unentschieden gereicht", erklärte der Mainzer Coach. "Mit Müdigkeit oder fehlender Kraft hatte das nichts zu tun, wir verlieren einfach die Duelle und sind nicht körperlich genug", sagte Svensson. Schmidt beklagt, dass zuletzt zu viele Gegentore nach Standardsituationen fielen. Schmidt sagt, bis zum 28 Spieltag sei kein Gegentreffer aus Standardsituationen gefallen, Elfmeter ausgenommen. "In den letzten drei, vier Spielen haben wir aber viele Standards kassiert, das war heute natürlich Thema", sagte Schmidt.

Auch Onisiwo war verärgert. "Das ist unerklärlich. Bei den Standards stehen wir uns manchmal selbst auf den Füßen", schimpfte er. "Wir haben anfangs gut gespielt, aber drei gute Halbzeiten in drei Spielen - das ist zu wenig", befand der österreichische Nationalspieler. Die anstrengende Gastspielreise hat ihre Spuren hinterlassen, alle freuen sich jetzt auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am nächsten Samstag. "Wir haben alles reingehauen was wir noch hatten. Das müssen wir jetzt erstmal wegstecken", sagte Abwehrspieler Stefan Bell.

Mainz 05 mit der langersehnten "Pause"

Auf das Spiel am Ostersamstag (16.04. / 15:.30 Uhr – live in SWR1 Stadion) können sich Mainz aber nun endlich mal wieder eine Woche lang direkt vorbereiten, freut sich Schmidt. Durch die coronabedingten Spielausfälle und die notwendigen Nachholspiele hatte Mainz zuletzt zwei englische Wochen zu absolvieren, spielte - immer auswärts.

Schmidt ist sich sicher, dass Trainer Bo Svensson die Woche intensiv nutzen wird, das Team brauche das Training auf das eine Spiel: "Das Team wird eine Reaktion zeigen." Allerdings kommt mit dem VfB Stuttgart eine Mannschaft, die tief im Abstiegskampf steckt. Schmidt rechnet mit einem bissigen Spiel. Doch "Bo wird die Wiederstandsfähigkeit der Mannschaft hinkriegen. Damit es nicht nur Schulterklopfer bringt, sondern auch Punkte."