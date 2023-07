Mainz 05 im ersten Testspiel in Torlaune

per Mail teilen

Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat im ersten Test der Sommer-Vorbereitung die Tormaschine angeworfen und am Freitagabend Freude am Tore schießen gehabt.

Beim benachbarten B-Ligisten SG Gensingen/Grolsheim gewann das Team von Trainer Bo Svensson am Freitagabend 16:0 (7:0). Vor 2.400 Zuschauern trafen Brajan Gruda (4), Delano Burgzorg (3), Aymane Barkok, Danny Schmidt, Ludovic Ajorque (je 2), Eniss Shabani, Anthony Caci und Dominik Kohr.

Coach Svensson setzte beim ersten Test der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 viele Akteure aus der zweiten Mannschaft und der U19 ein. Mainz tritt im ersten Pflichtspiel der Saison in der 1. Runde des DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg an (12.08, 18 Uhr). In der Bundesliga starten die 05er bei Union Berlin.