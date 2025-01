Mainz 05 im Flow: Bungert, Burkardt und das Erfolgsgeheimnis

Für Sportdirektor Niko Bungert ist die Erfolgswelle von Mainz 05 keine Überraschung. Bei SWR Sport sprach er über Erfolgsgeheimnisse und individuelle Qualitäten, die den Unterschied machen.

Viele kennen Niko Bungert als ehemaligen Fußball-Profi, der inzwischen Sportdirektor bei Mainz 05 ist. Eher unbekannt: Bungert als Surfer, nicht auf dem Wasser, dafür aber auf der Erfolgswelle der 05er. Auch er ist aktuell im Flow. Der 38-Jährige weiß, mit Fans und Verantwortlichen, mit Profis und Presse souverän umzugehen. Schon vor dem Anpfiff verkündete Bungert im Gespräch mit SWR1-Stadion, dass mit Jonathan Burkardt einer der begehrtesten Spieler der Rheinhessen die Mainzer in der laufenden Transferperiode nicht verlassen wird.

"Er lebt das vor, was uns als Verein ausmachen sollte", sagt Bungert im Studio bei SWR Sport. "Deswegen ist es das Gesamtpaket Jonny Burkardt, das uns gut tut." Das Gesamtpaket Burkardt funktioniert bestens im Gesamtpaket Mainz 05 – beide liefern ab, sind im Flow. "Jonny ist einfach unglaublich schlau", sagt der Sportdirektor weiter. "Er schafft es in jeder Situation, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Er schafft es auch, wenn er nicht im Blickpunkt ist, extrem wichtig für die Mannschaft zu sein."

Aus der Misere ins Glück

Die Mainzer, sie sind aktuell so erfolgreich, wie selten – Platz fünf in der Tabelle und in Sichtweite der Champions-League-Plätze. Den Flow erklärt Bungert so: "Wir haben uns ein gestärktes Selbstbewusstsein über einen längeren Zeitraum erarbeitet." Das sei vor einem Jahr noch anders gewesen. "Wir waren in einer Negativspirale vor einem Jahr. Mit einer Verletzungsmisere, die fast beispiellos war in der Hinserie." Gemeinsam aber hätte das Team die Wende geschafft.

Einsatz von Burkardt gegen Leverkusen offen Hinter dem Einsatz von Jonathan Burkardt am Dienstag (20.30 Uhr) in Leverkusen steht aktuell noch ein Fragezeichen. Der Torjäger hatte in den vergangenen Wochen mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen und war auch im Spiel gegen Bochum nicht ganz fit. Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Paul Nebel. Er war gegen den VfL verletzt ausgewechselt worden.

"Auch mit mehr Glück in der Personalstruktur haben wir uns eine tolle Rückrunde und den Klassenerhalt erarbeitet, woraufhin wir mit ganz viel Selbstbewusstsein das Jahr 2024 zu Ende gespielt haben", so Bungert. Das Selbstbewusstsein aus dem vergangenen Jahr haben die Mainzer mit ins neue Jahr genommen.

Bungert: Neue Rolle, bekannte Gesichter

Und das auch dank Bungert, der bei den Rheinhessen mehr ist als Sportdirektor – er ist Identifikationsfigur, versteht Spieler und Fans, spricht ihre Sprache – war darauf aber gar nicht so recht vorbereitet. "Vieles war ungewohnt. Ich habe innerhalb von drei Tagen die Info bekommen: 'Du machst den Job.' Und dann habe ich angefangen", verrät der Ex-Profi. "Das ist ein Job, der relativ komplex ist und viel Verantwortung mit sich bringt. Das ist die eine Facette."

Den Unterschied aber hat aus Sicht des Sportdirektors eine andere Facette gemacht: "Die andere ist, dass ich bei meinem Verein bin. Bei Mainz 05, wo ich seit 16 Jahren zu Hause bin, wo ich jeden Stein, jeden Menschen kenne. Dadurch ist mir das Einleben in die neue Rolle tatsächlich sehr leicht gefallen." Der Flow, es gibt ihn bei den Mainzern also nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes.