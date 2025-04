Mainz 05 reist mit "brutal positiver Unterstützung" zum FC Bayern

Im Kampf um die europäischen Plätze treten die 05er beim Rekordmeister an. Trotz fünf siegloser Spiele in Folge gehen die Mainzer die Aufgabe selbstbewusst an.

Sendung am Do. , 24.4.2025 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz