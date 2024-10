Mainz 05: Mit freiem Kopf zum FC St. Pauli auf den Kiez

per Mail teilen

Nach einem durchwachsenen Saisonstart muss Mainz 05 beim FC St. Pauli punkten. Doch der Aufsteiger geht mit viel Rückenwind in die Partie.

Nachdenken unerwünscht, Intuition gefragt: Mit einem freien Kopf sollen die Spieler des FSV Mainz 05 beim FC St. Pauli aufspielen und möglichst den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga einfahren.

Mainz 05 bei St. Pauli: Auf die Instinkte hören

"Ich träume davon, dass wir befreit in das Spiel gehen und gewinnen. Wenn man zu viel denkt, gibt es Probleme. Wir müssen auch auf unsere Instinkte hören", sagte 05-Coach Bo Henriksen vor der Partie am Samstag (05.10.2024, ab 18:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) beim Aufsteiger.

Gerade dies sei das Problem bei der Niederlage zuletzt gegen Heidenheim gewesen. Diese Problematik wurde laut Henriksen aufgearbeitet. Nun solle die Mannschaft in Hamburg ein anderes Gesicht zeigen, mutiger agieren und an ihre Leistungsgrenze gehen.

Henriksen: "... sonst wird es schwer"

"Wenn wir alles umsetzen, haben wir eine gute Chance. Aber wir müssen wie in jedem Spiel einhundert Prozent Leistung bringen, sonst wird es schwer", sagte der Däne.

Der letzte Mainzer Erfolg am Millerntor liegt schon 14 Jahre zurück. Damals spielten noch die Bruchweg-Boys André Schürrle, Lewis Holtby und Ádám Szalai für die Mainzer. Es folgte noch das Rückspiel, danach gab es keine Duelle mehr in der Bundesliga.

Hanche-Olsen gesperrt, Amiri kehrt zurück

"St. Pauli ist eine gute Mannschaft. Sie spielen schon lange zusammen. Aber das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir gewinnen, gehen wir mit einem sehr guten Gefühl in die anstehende Länderspielpause", sagte Henriksen.

Personell kann der 49-Jährige aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den gesperrten Andreas Hanche-Olsen stehen alle Spieler zur Verfügung. Nadiem Amiri kehrt nach seiner Sperre in die Startelf zurück, wo auch Paul Nebel in der Offensive möglicherweise eine Chance von Beginn an bekommen könnte.