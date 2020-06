per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 verpasst zum Saisonabschluss ein gutes Ergebnis und unterliegt mit 0:1 in Leverkusen

Im letzten Saisonspiel machte Leverkusen auch ohne seinen überraschend nur auf der Bank sitzenden Topstar Kai Havertz in den ersten Minuten deutlich, die eigenen Hausaufgaben erledigen zu wollen. Volland gelang nach nur 68 Sekunden mit einer beherzten Einzelleistung die Führung für Leverkusen, der Mainzer Aaron verhinderte in höchster Not mit einer Grätsche gegen Florian Wirtz (5.) das frühe 0:2.

Mainz wird besser

Nach Anfangsschwierigkeiten konnten die 05er die Partie allerdings offener gestalten. Defensiv ließ das Team von Trainer Achim Beierlorzer nach der ersten Viertelstunde kaum noch etwas zu, Bayer mangelte es trotz deutlicher Ballbesitzvorteile bis zur Pause oftmals an Tempo und Kreativität im Offensivspiel. Lediglich die starken Wirtz und Nadiem Amiri sorgten im Zusammenspiel gegen ebenfalls harmlose Mainzer in einem Spiel auf überschaubarem Niveau immer mal wieder für Gefahr.

Chance auf den Ausgleich

Auch nach dem Wechsel gelang der Werkself beinahe ein Blitzstart, doch der erst 80 Sekunden zuvor eingewechselte Mitchell Weiser (47.) scheiterte am Pfosten. Anders als im ersten Durchgang hielten die Rheinländer nun den Druck konsequenter hoch, auch die Einwechslungen von Havertz und Moussa Diaby brachten nochmals Schwung. Mainz riskierte in der Schlussphase mehr und offenbarte so den Leverkusenern Räume für ihr gefürchtetes Umschaltspiel.