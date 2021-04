Von den Abstiegskandidaten in der Bundesliga ist der 1. FSV Mainz 05 das Team der Stunde - immerhin sind die Rheinhessen Fünfter der Rückrundentabelle. Seit Bo Svensson Cheftrainer ist, punktet die Mannschaft besser als in der Hinrunde. Nun steht das Duell mit dem 1. FC Köln an, ein echtes Schlüsselspiel im Abstiegskampf. mehr...