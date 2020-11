per Mail teilen

Trainer Jan-Moritz Lichte muss die völlig verunsicherte Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 wieder neu ausrichten. Dazu hat er jetzt in der Länderspielpause Zeit, allerdings fehlen insgesamt elf Spieler.

Nach drei Spieltagen, drei Niederlagen, einem Streik der Mannschaft und einem Trainerwechsel ist klar: Es gibt reichlich Baustellen bei Mainz 05.

Defensive ist die größte Baustelle

Jan-Moritz Lichte, der zum Chef beförderte frühere Assistenztrainer von Achim Beierlorzer, hatte bisher wenig Zeit, Grundlegendes zu ändern. Jetzt will er in der Länderspielpause das größte Problem angehen. "Wir werden mit den Spielern, die da sind, die Defensivsituationen trainieren. Besonders wichtig ist der mannschaftstaktische Verbund. Wir müssen eine Disziplin schaffen, wie man die Ordnung wiederherstellt, wenn der Verbund in bestimmten Spielsituationen aufgelöst wurde", beschreibt Lichte eines der größten Defizite der Mannschaft.

Länderspiele trotz Corona kein Problem

Das Problem dabei ist, dass einige Spieler, die er für dieses Taktiktraining bräuchte, für Länderspiele abgestellt sind. Insgesamt eine ganze Mannschaft, nämlich elf Profis, wobei nicht alle zum engeren Kreis der Stammspieler gehören. Jonathan Burkhardt, Finn Dahmen und Luca Kilian sind bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Ihre Abwesenheit ist sicher eher zu verkraften als die von Robin Quaison, Kunde Malong, Karim Onisiwo oder Leandro Barreiro. Jan-Moritz Lichte denkt aber pragmatisch und hadert nicht mit den Umständen. Er weiß, dass Länderspiele wichtig sind für die Profis, die gerne für ihr Land spielen. "Das ist ja auch eine Super-Sache und wir können es eh nicht verbieten, also machen wir das Beste daraus", sagt Lichte und betont gleichzeitig, dass mit allen Spielern Gespräche geführt wurden und er natürlich davon ausgeht, dass das Thema Corona verantwortungsvoll behandelt wird. Von Seiten der Spieler, aber auch der jeweiligen Verbände.

Neustart mit Veränderungen in der Mannschaft?

So manchem Profi wird es vielleicht sogar gut tun, die Frusterlebnisse der vergangenen Woche in einer anderen Umgebung bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften mal zu vergessen, um dann mit neuem Mut zurückzukommen. Jan-Moritz Lichte kann dieses kleine Zeitfenster nutzen, um genau zu prüfen, welche Spieler für den Neustart danach in Frage kommen. Wer drängt sich auf, der bisher unauffällig blieb? Wer ist vielleicht jemand, der erstmal eine Auszeit benötigt? Bis zum nächsten Spiel der Mainzer zu Hause gegen Leverkusen sollte der Trainer ein paar Antworten gefunden haben.