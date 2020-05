per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 sichert sich am 26. Spieltag der Bundesliga trotz 0:2-Rückstand noch einen Punkt beim 1. FC Köln. Den Endstand markierte Pierre Kunde Malong mit einem ganz besonderen Treffer.

Christian Heidel: ,,Kunde Malongs Tor "wie beim Rosenmontagszug."; ,,Um sicher zu sein, braucht man so 32/33 Punkte und die wird Mainz 05 ganz sicher holen."; ,,Der Anfang ist gemacht und der gibt große Hoffnung, dass wir diese Saison jetzt wirklich zu Ende spielen können."

Tolles Solo führt zum Ausgleich

Es lief die 72. Minute beim Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05, als der Mainzer Pierre Kunde Malong sich im Mittelfeld den Ball schnappte und nach einem herrlichen Solo zum 2:2-Endstand traf.

Besonders viel Gegenwehr leistete die Verteidigung der Kölner in dieser Szene nicht. Ein Umstand, den der ehemalige Mainzer Manager Christian Heidel in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz auf Nachfrage aber nicht der fehlenden Konzentration wegen der Geisterkulisse schieben mochte.

Heidel: "Überragende" Aktion von Kunde Malong

Stattdessen lobte er die Aktion von Kunde Malong als "überragend", das Solo habe fast "wie beim Rosenmontagszug" ausgesehen. Gleichzeitig merkte er die Passivität der FC-Profis an, bei der man als Trainer selbst im Training verrückt würde.

Auch FSV-Coach Achim Beierlorzer war nach Abpfiff angetan vom Treffer seines Akteurs, den eine besondere Dynamik am Ball auszeichne. "Es war ein super Treffer. Das freut mich extrem für ihn", sagte der 52-Jährige.

Achim Beierlorzer zum Solo-Tor von Pierre Kunde

Heidel begrüßt die Fortsetzung der Bundesliga-Saison

Heidel äußerte sich auch zum DFL-Konzept mit den Geisterspielen "Das hat mit dem normalen Fußball nichts zu tun", sagte Heidel zu der Stimmung in leeren Stadien. Dennoch sei es gut, dass jetzt wieder gespielt wird. "Da müssen wir jetzt durch. Es gibt keine Alternative. Deshalb finde ich es auch sehr, sehr gut, dass wieder gespielt wird", sagte der 56-Jährige.