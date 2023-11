Medienbericht: Anwar El Ghazi klagt gegen Mainz 05

per Mail teilen

Mainz 05 hatte Anwar El Ghazi nach dessen fragwürdigen Äußerungen zur israelischen Militär-Offensive gegen die Hamas im Gaza-Streifen gekündigt. Laut Medienberichten hat der Flügelspieler dagegegen geklagt.

Es bleibt ein zähes Hin- und Her: Der ehemalige Mainz-05-Stürmer Anwar El Ghazi hatte sich auf Instagram kritisch zur israelischen Militär-Offensive gegen die Hamas im Gaza-Streifen geäußert und dabei eine Phrase benutzt, die das Existenzrecht des Staates Israel infrage stellt. Sogar die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte gegen den niederländischen Profi mit marokkanischen Wurzeln ermittelt.

Klage vor dem Mainzer Arbeitsgericht

Mainz 05 hatte den Flügelspieler zunächst freigestellt, abgemahnt und den 28-Jährigen nach mehreren Gesprächen wieder zum Training zugelassen. El Ghazi sei von seinem Post abgerückt. "Gegenüber dem Vorstand distanzierte sich El Ghazi in diesem Kontext auch deutlich von terroristischen Akten wie jenem der Hamas", so die Nullfünfer. Des Weiteren habe der Spieler sein "Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts" betont. Und der Verein sagt weiter: "Er verdeutlichte glaubhaft, dass er auch das Existenzrecht Israels nicht infrage stellt", hieß es Ende Oktober in einer Pressemitteilung des Vereins.

Anschließend hatte El Ghazi sich jedoch erneut bei Instagram zu Wort gemeldet: Er habe "keine Gewissensbisse" und distanziere sich nicht von dem, was er gesagt habe. Vielmehr werde er "bis zu meinem letzten Atemzug für Menschlichkeit und die Unterdrückten" einstehen. Mainz 05 hatte El Ghazi daraufhin fristlos gekündigt. Nach Informationen der Mainzer "Allgemeinen Zeitung" hat der nunmehr vereinslose Profi beim Arbeitsgericht Mainz gegen die Kündigung des bis Sommer 2025 laufenden Vertrags geklagt.