Sie nennen sich Karnevalsverein, weil sie sich selbst nicht so ernst nehmen. Die Mainzer vom Fußballsportverein. Vorbei sind die Zeiten, als Kult-Trainer Jürgen Klopp und seine Kicker eine ganze Region faszinierten.

Der Tiefpunkt vergangene Woche. Das Team streikt gegen die Ausmusterung von Adam Szalai, verliert 1:4 gegen Stuttgart. Nun muss der Trainer gehen und Szalai verklagt den Verein. SWR Sportredakteur Stephan Mai fragt sich, wohin die Reise geht.

Für jeden, dem der 1. FSV Mainz 05 am Herzen liegt war die vergangene Woche eine einzige Enttäuschung. Was ist nur aus dem so sympathischen Verein geworden? Es sind Dinge passiert, die einem Bundesligisten in dieser Form nicht passieren dürfen. Da zeigte sich eine Mannschaft, die die Arbeit verweigerte, um sich mit dem ausgemusterten Adam Szalai zu solidarisieren. Als wäre das nicht schon schlimm genug, äußerte der Übungsleiter Verständnis für diese Mannschaft und wollte in dem Streik einen aufkeimenden Teamgeist erkennen.

Jetzt muss er seinen Hut nehmen nachdem sich die Mannschaft, seine Mannschaft, am Samstag von einem Aufsteiger zeitweise vorführen ließ. Böse Zungen behaupten, sie hätten den Streik auf dem grünen Rasen nur fortgesetzt. Dass ein Bundesliga-Verein eine Pressekonferenz vor dem Spiel auf 30 Minuten beschränkt, um die brennenden Fragen zur Causa Szalai nicht beantworten zu müssen, hinterlässt ebenso Fragezeichen. Wie der kuriose Auftritt von 05-Kapitän Danny Latza nach der Stuttgart-Pleite. In den Interviews wirkte er mit seinen knappen Antworten, als hätte man ihn, das Sprachrohr der Mannschaft, regelrecht ans Mikrofon geprügelt. All das wirkte wenig souverän, auf mich eher unprofessionell.

Schröder wirkt wenig überzeugend

Auch Sportvorstand Rouven Schröder wirkt in dieser schwierigen Phase wenig überzeugend. Mit vielen Worten versuchte er die Szalai-Geschichte zu erklären. Laut Schröder geht es beim Szalai-Aus nicht um gestundetes Gehalt, sondern ausschließlich um sportliche Gründe. Über die Corona-bedingten Gehaltsstundungen wurde der Mantel des Schweigens gehüllt. Zu allem Überfluss versucht sich der ausgemusterte Szalai nun ins Mannschaftstraining zurück zu klagen – die Geschichte ist also noch lange nicht vorbei. Der Vorstand tagte den ganzen Sonntag im Krisenmodus und verbarrikadierte sich am Bruchweg, um dann doch noch einmal eine Nacht über seine unvermeidliche Entscheidung nachdenken zu müssen.

Diese Entscheidung, die Entlassung des Trainers, teilten die Nullfünfer dann in einer Presseerklärung mit und der Trainer durfte sich dort enttäuscht über die Vereinsentscheidung äußern. Was für ein Bild geben diese Mainzer da ab? Seit 1993 berichte ich über Mainz 05, aber so unbeholfen habe ich die Verantwortlichen am Bruchweg noch nicht erlebt. Als Krönung soll nun ein als Chefcoach völlig unerfahrener Fußballlehrer den Karren aus dem Dreck ziehen, während mit Beierlorzer und Schwarz inzwischen zwei Trainer auf der Gehaltsliste stehen. Wo soll die Reise des FSV hingehen?