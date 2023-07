Noch hat die Bundesliga Pause. Beim 1. FSV Mainz 05 sind mittlerweile aber auch die Nationalspieler wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Auch der Österreicher Karim Onisiwo.

Karim Onisiwo kann sich nicht erinnern, in seiner Profikarriere schon einmal eine so lange Sommerpause gehabt zu haben. "Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut erholt und die Zeit genossen", sagt der 31-Jährige im Gespräch mit SWR Sport. Wobei die Familie ganz klar im Vordergrund stand. "Ich war in Wien und in Salzburg und konnte alle besuchen. Vor kurzem haben wir ja noch einen Sohn bekommen, den wollten alle sehen. Das hat jetzt super geklappt, da sind alle auf ihre Kosten gekommen."

Fokus ab jetzt auf die Vorbereitung

Seit sieben Jahren trägt Karim Oniswo bereits das Trikot der Mainzer, ist mittlerweile mit 32 Bundesligatreffern sogar Rekordtorschütze der 05er. Und es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Bilanz noch weiter ausgebaut wird. Der Vertrag des gebürtigen Wieners läuft noch bis 2026.

Zunächst aber geht der Blick, auch der von Onisiwo, ganz klar in Richtung kommende Spielzeit. Die Mainzer starten am 20. August mit einem Auswärtsspiel bei Union Berlin in die neue Saison. "Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, was ich leisten will und in die Mannschaft einbringen möchte. Allerdings ist es noch zu früh, fixe Ziele festzulegen", sagt der Offensivspieler. Das werde man intern besprechen und dann gute Ziele festlegen, so wie in der vergangenen Saison. Dort war den 05ern, bis auf das "meisterschaftsentscheidende" 2:2 am finalen Spieltag in Dortmund, in den letzten Wochen allerdings die Luft etwas ausgegangen.

Feinschliff im Trainingslager

Mit Innenverteidiger Sepp van den Berg, Mittelfeldspieler Tom Krauß und Keeper Daniel Batz hat der FSV Mainz 05 bislang drei Neuzugänge verpflichtet, dazu kehren einige Akteure nach ihrer Ausleihe zurück. "Wir haben wenig Abgänge und wenig Neuzugänge, ich glaube die Neuen werden schnell integriert werden. Was bei uns aber nie ein Problem war", sagt Onisiwo.

Bereits in dieser Woche geht es ins Trainingslager nach Schladming. "Ich glaube es freut sich jeder auf das Traningslager", so Onisiwo vor der Fahrt in seine österreichische Heimat. Hier hofft der Rekordtorschütze auch, dass die kleinen noch vorhandenen Defizite bei ihm verschwinden: "Ein bisschen zwickt's noch hier und da, aber nach den nächsten Einheiten wird das schon wieder geschmeidiger."