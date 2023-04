Festtage bei Mainz 05

Mainz 05 hat in der Bundesliga erst Bayern München geschlagen und einen Tag später Borussia Dortmund im Finale der Deutschen Meisterschaft der A-Junioren. Für 05-Sportdirektor Martin Schmidt ein Wochenende zum Einrahmen.

Was für ein Wochenende für Mainz 05. Perfekt ist ein großes Wort, aber in diesem Fall hat es seine Berechtigung. Martin Schmidt musste nach so viel überschäumenden Emotionen erst mal langsam runterkommen und machte sich auf den Weg in seine Schweizer Heimat. Viel Zeit zum Nachdenken bei der Autofahrt nach all dem Trubel. "Das was da passiert ist, das ist eine unglaubliche Geschichte für Mainz 05", so das Fazit des Sportdirektors.

Team wächst gegen Bayern über sich hinaus

Mit dem Sieg gegen Bayern München am Samstag gelang den Mainzern sogar ein Hattrick. Das dritte Heimspiel nacheinander haben die 05er gegen den Rekordmeister gewonnen. Sind die Münchner inzwischen der Lieblingsgegner in der heimischen Arena? "Unser Team wächst gegen die Bayern einfach regelmäßig über sich hinaus. Da geht jeder über die 100 Prozent-Schwelle. Wir sind gerade eben gut in Form und das kann gerne so bleiben", erklärt Schmidt.

Frustreiche Rückkehr von Thomas Tuchel

Für Bayern-Trainer Thomas Tuchel war das Spiel am Samstag natürlich besonders bitter. Der Kontrast zwischen der Mainzer Euphorie und der bayrischen Tristesse hätte kaum größer sein können. Das Wiedersehen von Tuchel mit seinen alten Mainzer Weggefährten geriet da in den Hintergrund. "Er war sehr freundlich, aber man hat gespürt, dass es in ihm grübelt und er den Frust verarbeiten muss. Es war nicht der Zeitpunkt für große Gespräche nach diesem Spiel", beschreibt der Schweizer die Gemütslage von Tuchel, seinem früheren Förderer und Mentor zu der Zeit, als Tuchel Cheftrainer und Schmidt Coach der zweiten Mannschaft in Mainz war.

Mainz auf dem Weg Richtung Europa

Mainz ist nunmehr seit zehn Spielen ungeschlagen. In der Tabelle Platz sieben, zwei Punkte hinter den sechstplatzierten Leverkusenern. Es winkt die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb, aber da bleibt Schmidt ganz auf der Linie von Trainer Bo Svensson. Nur nicht zu weit in die Zukunft schauen. "Die Ziele formulieren wir wie immer in den letzten Wochen. Wir schauen auf das nächste Spiel und planen von Woche zu Woche. Es liegen noch Chancen in direkten Duellen und wenn wir die nutzen, dann schauen wir am Ende, wie weit wir damit kommen", gibt sich Schmidt diplomatisch, ohne das Ziel Europa klar zu benennen.

Fokus auf Wolfsburg

Der Fokus liegt also auf dem nächsten Gegner und der heißt Wolfsburg. Aber am freien Montag darf man in Gedanken auch noch ein wenig im vergangenen Wochenende schwelgen. Solche Festtage erlebt man in Mainz schließlich nicht allzu oft. Aber die Geschichte dieser Saison ist noch nicht zu Ende, das Kapitel mit dem Happy End muss noch geschrieben werden.

Die neue Folge "Dein FSV" auf YouTube