Der 1. FSV Mainz 05 hat bei der Premiere des neuen Cheftrainers Achim Beierlorzer einen Sieg eingefahren. Beim Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim siegten die Mainzer mit 5:1.

Achim Beierlorzer hat am Sonntag bei seinem Debüt als Trainer des FSV Mainz 05 einen überraschenden 5:1 (1:0)-Sieg bei der TSG Hoffenheim gefeiert. 15 Tage nach seiner Beurlaubung beim 1. FC Köln sorgten Levin Öztunali (33. Minute) und Pavel Kaderabek (52./Eigentor), sowie Pierre Kunde Malong (62./90.+3) und Jean-Paul Boetius (90.) für die Treffer der abstiegsbedrohten Rheinhessen. Dem eingewechselten Andrej Kramaric gelang in der 83. Minute der einzige Hoffenheimer Treffer.

Die Mainzer, die nach dem Feldverweis von Ridle Baku (45.) eine Halbzeit lang mit zehn Spielern auskommen mussten, verbesserten sich durch diesen Auswärtserfolg mit nunmehr zwölf Zählern auf den 13. Tabellenrang in der Fußball-Bundesliga. Die Hoffenheimer, die zuletzt fünf Siege gefeiert hatten, fielen auf Platz acht zurück und verpassten einen Vereinsrekord. Noch nie hat das Team sechs Spiele in Serie gewonnen.

"Es war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung", freute sich der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder nach der Partie, mahnte aber auch gleichzeitig zur Vorsicht. Man habe in vielen engen Situationen Glück gehabt, so Schröder weiter. "Man darf das jetzt nicht überbewerten", schlug auch Neu-Coach Achim Beierlorzer in dieselbe Kerbe. Dennoch zeigte er sich sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams

Er verstehe nicht, was da heute passiert sei, bilanzierte Hoffenheims Mittelfeldmann Sebastian Rudy nach der Partie: "Vielleicht hat das auch sein Gutes, dass wir heute so auf die Fresse bekommen haben", sagte Rudy am SWR-Mikrofon mit Blick auf die anstehenden Partien. Man wolle jetzt einiges anders machen, "nächste Woche müssen drei Punkte her", so Rudy weiter.