Mainz-Sportvorstand Christian Heidel: "Jeder kann träumen, von was er will"

Seit rund einem Jahr ist Christian Heidel zurück beim 1. FSV Mainz 05. Mit SWR Sport spricht er über den Klassenerhalt, den sich die Jungs noch erspielen müssten und was er von Europa-Träumen hält.

Der 1. FSV Mainz 05 steht nach dem 3:2-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen auf Platz acht der Bundesliga und hat Kontakt zu den Europapokalplätzen. Christian Heidel gibt nochmal einen Blick in die Kabine vor dem Spiel: "Die Jungs gehen mit einem riesigen Selbstbewusstsein in so ein Spiel rein. Weil sie wissen: Es ist schon lange her, dass uns jemand zu Hause geschlagen hat. Das gibt ein gutes Gefühl", sagte Heidel.

Fünf Heimsiege in Serie haben die 05er jetzt gefeiert und damit den Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 unter Trainer Thomas Tuchel eingestellt. Gegen Leverkusen ließ sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson auch von einem zweimaligen Rückstand nicht beirren. Gegner rätseln schon, ob es am Fußballplatz in der Mainzer Arena liegen könnte...

Heidel: Es müsste schon viel passieren ...

Trotzdem soll bei den Rheinhessen vorerst nicht am Saisonziel Klassenerhalt gerüttelt werden. "Reden wir nicht von gerettet oder vom Klassenerhalt. Den müssen wir uns dann schon noch erspielen", sagte Heidel. "Aber klar ist: Es müsste schon viel passieren, dass unsere Mannschaft in ein komplettes Formloch kommt und keine Spieler mehr gewinnt". Er erwarte also, dass die 05er die Klasse halten werden.

Heidel: Flugzeug chartern wäre Quatsch

Und wenn man mal nach oben schaut in der Tabelle: Sind Träume vom Europapokal denn erlaubt in Mainz? "Es kann doch jeder träumen, von was er will. Das gilt auch für die Spieler", sagte Heidel.

Trotzdem gelte der komplette Fokus dem nächsten Spiel gegen Union Berlin und nicht dem, was am Ende der Saison sein könnte. "Sich jetzt Gedanken zu machen, ob man ein Flugzeug chartern soll für die nächste Saison, ist ja Quatsch. Das bringt uns überhaupt nichts", sagte Heidel.