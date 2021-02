per Mail teilen

Im Transfer-Endspurt verpflichtete der FSV Mainz 05 Mittelstürmer Robert Glatzel aus Cardiff. Der ehemalige Kaiserslauterer und Heidenheimer schoss vor knapp zwei Jahren beinahe den FC Bayern München aus dem Pokal.

Dieser Abend bleibt im Fußballer-Leben des Robert Glatzel unvergessen. Es war der 3. April 2019, als der groß gewachsene Stürmer im Trikot des 1. FC Heidenheim ausgerechnet die berüchtigte Münchner Arena rockte, die Abwehr des FC Bayern in Angst und Schrecken versetzte.

DFB-Pokal-Viertelfinale, der Underdog Heidenheim zu Gast beim Rekord-Pokalsieger. Ein klarer Sieg der Münchner galt im Vorfeld der Partie eigentlich als Formsache. Dachte man. Am Ende aber schrammten die großen Bayern nur denkbar knapp an einer Pokal-Blamage vorbei, die kleinen Heidenheimer leisteten heftigen Widerstand und unterlagen in dieser spektakulären Partie nur knapp mit 4:5.

Drei Tore von Robert Glatzel gegen die Bayern

München siegte zwar durch Lewandowskis Elfer kurz vor Spielende mit Ach und Krach, aber alles sprach nach dem Abpfiff über Heidenheim und seinen "Bulldozer" im Angriff: Robert Glatzel hatte gleich drei der vier Tore der Schwaben geschossen, die Bayern-Stars ein ums andere Mal überrumpelt. "Robert Glatzel war in Überform", sagte sein Trainer Frank Schmidt nach der denkwürdigen Partie. Für den gebürtigen Münchner war es ein Spiel für die Ewigkeit: "Eine unglaubliche Geschichte." Hunderte von Glückwunsch-Nachrichten gingen danach auf Robert Glatzels Handy ein, in der Nacht nach dem Dreierpack hat er "höchstens drei Stunden geschlafen, ich bin immer wieder aufgewacht."

Überragende zweite Saison in Heidenheim

Es war ein großer Tag für Robert Glatzel, aber irgendwie auch kein Zufall. Denn der knapp zwei Meter große Angreifer hatte sich bis dahin in seiner zweijährigen Zeit von 2017 bis 2019 beim 1.FC Heidenheim zu einem herausragenden Zweitliga-Torjäger entwickelt, wurde von Frank Schmidt entsprechend geformt: Wuchtig, laufstark, torgefährlich. Ein klassischer Mittelstürmer. Mit 17 Pflichtspiel-Treffern schoss sich der damals 25-Jährige, dessen Vater aus Eritrea stammt, in seiner zweiten Saison an der Brenz zum heiß begehrten Objekt auf dem Spielermarkt.

Das Rennen machte schließlich im Sommer 2019 Cardiff City. Die Waliser ließen sich den Transfer des begehrten Stürmers satte sechs Millionen Euro kosten. Ein perfektes Geschäft für den FCH, der Glatzel zwei Jahre zuvor ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet hatte.

Über den 1. FC Kaiserslautern in den Profifußball

Von 1860 München gekommen, hatte Robert Glatzel auf dem Betzenberg den Sprung in den Profifußball geschafft, traf zunächst für die zweite Mannschaft in 47 Spielen satte 27 Mal. In der Rückrunde der Saison 2016/2017 war der Stürmer schließlich fester Bestandteil des Zweitliga-Teams der Pfälzer und schoss vier wichtige Tore für den Klassenerhalt, ehe es über Heidenheim nach Cardiff ging.

Robert Glatzel (2015 - 2017 beim 1.FC Kaiserslautern) Imago Imago

Bei den Walisern (aktuell 15. der Championship, der zweiten englischen Liga) lief es zuletzt nicht mehr allzu gut für den inzwischen 27-jährigen Mittelstürmer, der neben seinen körperlichen Vorzügen auch ein bemerkenswertes fußballerisches Können in die Waagschale werfen kann. In 23 Pflichtspielen, davon sechs über 90 Minuten, schoss Robert Glatzel in der laufenden Saison drei Tore. Er fühlte sich wohl, hatte aber immer auch die Bundesliga im Hinterkopf.

Neue Herausforderung in der Bundesliga

Da kommt jetzt die vorläufige Leihe nach Mainz bis Saisonende gerade recht. Es ist die Herausforderung, auf die er immer gewartet hatte: "Bei Mainz habe ich nun die Chance, in der Bundesliga zu spielen und mich mit den Besten messen zu dürfen", so Glatzel zur Mission Klassenerhalt mit den Mainzern, "darauf freue ich mich riesig."

Auf seinen ersten Einsatz in der Bundesliga wird er aber erst einmal noch warten müssen. Wegen der Einreisebeschränkungen in Deutschland muss der 27-Jährige zunächst in eine fünftägige Isolation, bevor er ins Training einsteigen kann. Damit dürfte der Stürmer für das Heimspiel am Samstag gegen Union Berlin nicht infrage kommen.

Aber: Ende April, am 31. Spieltag, empfängt Mainz 05 den FC Bayern München. Dieser Partie wird der Bayern-Schreck Robert Glatzel sicher ganz besonders entgegenfiebern.